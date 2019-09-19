Прапорщик полиции отстрелялся от коллег

На станции метро «Рязанский проспект» полицейский убил своего коллегу. Стрельба началась в вестибюле, когда сотрудники отдела собственной безопасности Московского метрополитена пытались задержать сотрудника патрульно-постовой службы полиции, которого подозревали в получении взятки. Полицейский открыл огонь по коллегам из табельного оружия. Подробности перестрелки — в материале Виктории Феофановой.

Примерно шесть часов вечера, час пик. В комнате полиции в вестибюле метро «Рязанский проспект» раздается несколько выстрелов и оттуда выбегает человек в штатском, но через несколько метров он теряет сознание и падает. Позже станет известно, что полицейский Алексей Смирнов стрелял в своих коллег. Сотрудник службы собственной безопасности Максим Веялко скончался до приезда скорой, его коллега Алексей Лимонов получил несколько ранений, его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Что же стало причиной перестрелки? Сотрудники отдела собственной безопасности пытались задержать прапорщика Смирнова за взятку в 2 тыс. руб. По данным СМИ, он вымогал эту сумму у нелегального мигранта за отсутствие документов. Однако полицейские пришли с понятыми, а это значит, что Смирнов уже был в разработке, пояснил бывший сотрудник полиции метрополитена Дмитрий Андрющенко: «Как правило, за каждым мигрантом не ходят представители отдела собственной безопасности.

Когда приходят с понятыми, это уже является показателем того, что сотрудник подозревался, видимо, в неоднократном превышении служебных полномочий.

Сотрудники полиции никогда не относились к своим коллегам по цеху из собственной безопасности, как с сотрудникам полиции. То есть для них это всегда были, будем так говорить, одни из злейших врагов».

Смирнов выпустил в полицейских всю обойму и успел перезарядить пистолет, пишут СМИ. Алексей Лимонов получил пять пулевых ранений. По словам бывших полицейских, такую реакцию мог спровоцировать страх быть арестованным и стресс. Но случай все же беспрецедентный, продолжает Андрющенко. Чаще всего полицейские, пойманные с поличным, не оказывают серьезного сопротивления, а скорее пытаются уничтожить улики. «Сотрудники собственной безопасности допустили ошибку. Обычно они действуют безжалостно и рассчитывают на то, что правоохранитель, совершивший преступление, обычно легко и быстро сдается, без всякого активного сопротивления. Бывают попытки сокрыть ту же самую взятку. Были прецеденты, когда сотрудников ГИБДД пытались задерживать, они на глазах у сотрудников службы безопасности и понятых съедали меченные купюры. Были попытки скрыться, убежать, но никогда не оказывали такого активного сопротивления»,— заявил Андрющенко.

За взятку прапорщика Смирнова уволили бы из органов, оштрафовали примерно на 200 тыс. или посадили на год, поясняют юристы. Хотя, по мнению управляющего партнера коллегии адвокатов «Железников и партнеры» Александра Железникова, ему мог грозить и более серьезный срок. Но за убийство он может получить пожизненное заключение, объяснил Железников: «Взятка — состав тоже неприятный. Полагаю, что штраф и лишение свободы на срок, я думаю, порядка шести лет. Здесь, конечно, сама перестрелка будет иметь подавляющее значение. Есть так называемый принцип поглощения в уголовном процессе: здесь особо тяжким составом будет покушение на жизнь сотрудника полиции.

Если человек, осознавая, что перед ним полицейский, пытался убить его, то наказание может быть вплоть до пожизненного срока».

На допросе подозреваемый заявил, что мигрант действительно предлагал ему взятку, но он отказался от денег. Все детали этого дела до конца неясны. Некоторые эксперты предполагают, что сотрудники собственной безопасности могли спровоцировать Смирнова. Теперь в конфликте полицейских предстоит разобраться следователям.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. А главное управление собственной безопасности МВД проводит проверку, в ходе которой оценит действия должностных лиц, которые планировали и проводили операцию в метро. Официально имена полицейских пока не сообщали.