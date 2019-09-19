Forbes: Абызов уже полгода не может дать показания по существу

Во время очередного допроса экс-министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов пожаловался, что уже полгода не может дать показания по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил Forbes со ссылкой на источники.

Господин Абызов утверждает, что ему не конкретизируют, какое именно имущество похитили у потерпевших по делу. По его словам, обвинение против него является надуманным и противоречащим закону. В обвинении нет обстоятельств в виде предоставления льгот или других преимуществ и иного покровительства коммерческой организации, настаивает экс-министр.

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Также он не признает обвинений по статье об отмывании денежных средств. Предприниматель не считает свою «законную деятельность преступной».

Как пишет Forbes, самые развернутые показания экс-министр дал по поводу обвинения в создании преступного сообщества. По его мнению, следствие не представило доказательств, а факты знакомства не могут служить «доказательством устойчивых преступных связей». Он отметил, что с 2012 года работал советником президента и министра, поэтому все его перемещения и его посетители фиксировались службами, которые осуществляют «обеспечение режима и функционирования» аппарата правительства.

«Основной задачей моей деятельности в этот период являлось обеспечение взаимодействия президента и правительства с институтами гражданского общества. В этой связи я считал своим служебным и гражданским долгом соответствовать высшим стандартам и принципам законности, порядочности и открытости», — приводит издание слова господина Абызова.

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Бывший министр считает дальнейшее его нахождение в следственном изоляторе попыткой склонить его к самооговору.

Михаила Абызова задержали в марте 2019 года. Изначально его обвиняли только в мошенничестве. Будучи основным владельцем СИБЭКО и РЭС, он якобы организовал приобретение организацией по завышенной цене акций входящих в них же небольших компаний. Следствие обвиняет его в хищении 4 млрд руб. и в организации преступного сообщества. Также Михаилу Абызову предъявили обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денег.

О том, как и за что задержали экс-министра в марте,— в материале “Ъ” «Михаилу Абызову шьют портфель».

В чем еще обвинили бывшего чиновника в сентябре — в публикации “Ъ” «Михаилу Абызову вменили в вину сделку на посту министра».