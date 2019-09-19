Белый дом подтвердил встречу Трампа и Зеленского в США

Вице-президент США Майк Пенс обсудил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским предстоящую встречу главы государства с президентом США Дональдом Трампом, которая должна состояться на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба господина Пенса.

Во время разговора господин Пенс «подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины», а также высоко оценил деятельность нового украинского руководства за «смелые действия по борьбе с коррупцией путем законодательных реформ» (цитаты по «РИА Новости»).

Напомним, ранее о предстоящей встрече двух лидеров сообщил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Вадим Пристайко. По его словам, представители Украины прибудут в США 23 сентября. Точная дата встречи президентов пока неизвестна.

1 сентября Владимир Зеленский приехал в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Там он встретился с вице-президентом США Майклом Пенсом. Изначально планировалось, что господин Зеленский встретится с Дональдом Трампом, но тот в последний момент отменил поездку из-за начавшегося в Штатах урагана Дориан.

Подробности об отмене визита — в публикации “Ъ” «Американский ураган обрушился на Польшу».