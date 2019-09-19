Осведомителя по делу о коррупции против бразильской Odebrecht нашли мертвым у него дома

Бывший вице-президент бразильской Odebrecht Энрике Вальядарес, который был одним из главных осведомителей по антикоррупционному делу против компании, найден мертвым у себя дома в Рио-де-Жанейро. Он обвинил в коррумпированности экс-кандидата в президенты Бразилии Эсио Невеса, а также министра Эдисона Лобо.

«По данным 14 полицейского участка (района) Леблон, тело было доставлено в институт судебной медицины, где было проведено вскрытие, которое показало смерть по неопределенным причинам»,— сообщил «РИА Новости» представитель гражданской полиции Ри-де-Жанейро.

Напомним, в 2014 году вокруг корпорации Odebrecht (один из главных подрядчиков бразильской государственной энергокомпании Petrobras) разразился крупнейший в истории Латинской Америки коррупционный скандал, затронувший десять государств. Он стал следствием разоблачений деятельности руководства компании, которое в течение долгого времени занималось подкупом высокопоставленных политиков разных стран ради получения выгодных контрактов.

Odebrecht давала крупные взятки представителям властей Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы. По данным суда США, компания в общей сложности заплатила $439 млн с 2001 по 2016 год. В декабре 2016-го Odebrecht согласилась выплатить США, Бразилии и Швейцарии штраф в размере $3,5 млрд. В июне этого года компания сообщила о банкротстве.

Почему треть бразильского правительства заподозрили в коррупции, читайте в публикации “Ъ”.