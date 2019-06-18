Бразильская Odebrecht сообщила о банкротстве после пяти лет коррупционных разбирательств

Бразильская строительная корпорация Odebrecht подала заявление о защите от кредиторов при банкротстве, сообщило агентство AFP со ссылкой на источники. По их словам, корпорация пытается реструктурировать долг $13 млрд.

Отмечается, что компания считает этот способ лучшим для реструктизации, поскольку кредиторы хотят арестовать ее активы за невыплаченные кредиты. Агентство отметило, что эта процедура позволит Odebrecht еще шесть месяцев вести деятельность для расчета с кредиторами.

Среди основных кредиторов Odebrecht — государственные банки BNDES, Banco de Brasil Caixa Economica Federal и др.

Напомним, в 2014 году вокруг корпорации Odebrecht разразился крупнейший в истории Латинской Америки коррупционный скандал, затронувший десять государств. Он стал следствием разоблачений деятельности руководства компании, которое в течение долгого времени занималось подкупом высокопоставленных политиков разных стран ради получения выгодных контрактов. В декабре 2016-го Odebrecht согласилась выплатить США, Бразилии и Швейцарии штраф в размере $3,5 млрд.

Почему треть бразильского правительства подозревали в коррупции, читайте в публикации “Ъ”.