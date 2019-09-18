Адвокат испытал на себе правосудие Защитника, по его версии, били и в суде, и на следствии

Задержанием и избиением московского адвоката Дмитрия Сотникова завершилось в Новомосковском горсуде Тульской области рассмотрение, казалось бы, банального дела о покушении на торговлю наркотиками. После того как судья не допустила предоставившего удостоверение и ордер защитника к участию в процессе, судебные приставы повалили господина Сотникова на пол, несколько раз ударили и заковали в наручники. Затем адвоката доставили в местный отдел СКР, где, как утверждает он сам и его коллега, также применили физическое насилие и откуда ему, несмотря на то, что официально задержанным он не числился, пришлось фактически сбежать. Гильдия российских адвокатов уже обратилась с просьбой разобраться в происшедшем к руководству правоохранительных органов.

События в Новомосковском горсуде Тульской области произошли 12 сентября. В этот день там должны были допрашивать секретного свидетеля по делу подсудимого Эдуарда Долгинцева, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков (ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), и двоих его предполагаемых сообщников. Помимо защитника по назначению интересы господина Долгинцева приехал представлять столичный адвокат Дмитрий Сотников.

В зал судебных заседаний защитник попал хоть и с опозданием, но еще до начала допроса свидетеля. Мужчине, предъявившему удостоверение адвоката и ордер, судья Любовь Соловьева предложила присесть. «Вопрос о моем не допуске председательствующей на процессе даже не поднимался»,— заявил “Ъ” адвокат Сотников.

После этого начался допрос свидетеля. По его окончании защитник заявил, что у него есть вопросы к свидетелю. Однако судья задать их не разрешила.

«Подождите, вы пока не допущены. Присядьте, пожалуйста, я вообще не знаю, кто вы»,— объяснила свое решение судья Соловьева.

Ссылки Дмитрия Сотникова на УПК, где говорится, что «адвокат вступает в уголовное дело в качестве защитника по предъявлении удостоверения адвоката и ордера», а также повторную попытку продемонстрировать свои удостоверение и ордер и заявление подсудимого Долгинцева о том, что Дмитрий Сотников его адвокат, судья проигнорировала, объявив перерыв.

О продолжении заседания судья Любовь Соловьева сообщила из своей совещательной комнаты, расположенной рядом с залом заседаний. Через нее предложили пройти и всем участникам процесса, включая адвокатов. Когда к двери подошел адвокат Сотников, несколько судебных приставов оттеснили его в сторону, после чего, применив болевой прием, повалили на пол и заковали в наручники. Затем от них в следственный отдел СКР по Новомосковску поступило сообщение о том, что их службой предотвращено нападение на судью.

Вскоре после этих событий адвоката Сотникова доставили в отдел СКР. Там его продержали до поздней ночи, правда, уже без наручников. Перед этим опросили о произошедших событиях, свозили в медучреждение, где зафиксировали нанесенные судебными приставами телесные повреждения, а также освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения (защитник был трезв).

«В первом часу ночи я поинтересовался, задержан ли я, ответили, что нет, но уйти не позволили несколько людей в штатском. Ко мне применили физическое насилие в виде нанесения нескольких ударов руками по голове, шее, телу и прищемления руки дверью»,— рассказал “Ъ” адвокат Сотников.

В итоге из здания СКР, куда ему на подмогу прибыла его коллега, господин Сотников был вынужден фактически бежать.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области ситуацию прокомментировало следующим образом: «12.09.2019 в здание Новомосковского городского суда прибыл посетитель, предъявивший на пропускном посту удостоверение адвоката. Во время проведения судебного заседания гражданин вел себя агрессивно, громко выражал свое недовольство, на неоднократные замечания судьи о прекращении неправомерных действий не реагировал. Данным гражданином была осуществлена попытка нападения на судью с угрозами в ее адрес. Судебным приставом незаконные действия предотвращены, в отношении нападавшего были применены физическая сила и специальные средства — наручники. По данному факту в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 17. 3 КоАП РФ "Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов"».

Аналогичной позиции придерживаются и в судебном департаменте Тульской области. Там утверждают, что «при допросе свидетеля адвокат, будучи не допущенным к участию в уголовном процессе, вмешивался в ход судебного заседания, нарушал общественный порядок, выкрикивал с места, перебивал председательствующего и не реагировал на замечания». В этой связи судья сделала ему предупреждение, но Дмитрий Сотников не прекратил свои действия «по нарушению общественного порядка», и судья распорядилась удалить его из зала суда. «Добровольно покинуть зал судебного заседания Сотников отказался, поэтому были приглашены судебные приставы. Судья объявила перерыв, Сотников покинул зал судебного заседания и вышел в коридор»,— говорится на сайте управления судебного департамента Тульской области.

«То, что произошло в Новомосковске, я связываю лишь с одним — попыткой не допустить моего участия в скандальном деле о наркотрафике в местную исправительную колонию №6. Я считаю, что моего подзащитного необоснованно обвиняют в совершении этого преступления»,— заявил “Ъ” Дмитрий Сотников.

Гильдия российских адвокатов уже обратилась с просьбой разобраться в произошедшем с адвокатом к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, генеральному прокурору Юрию Чайке, председателю СКР Александру Бастрыкину и министру юстиции Александру Коновалову.

Коллеги господина Сотникова, проанализировав аудио- и видеозаписи из здания суда, считают, что судья и судебные приставы грубо нарушили закон, не допустив защитника к исполнению своих профессиональных обязанностей. «С момента предъявления адвокатом Сотниковым удостоверения адвоката и ордера, по смыслу закона, судья была обязана разрешить вопрос о вступлении адвоката в уголовное дело, но, несмотря на его неоднократные требования, этого сделано не было. Судом была получена информация, что едет защитник из Москвы. В Туле адвокаты по назначению очень редко возражают судьям, мало спорят, поэтому его присутствие там не приветствовалось»,— говорится в обращении гильдии российских адвокатов. Не увидели там и никакой попытки нападения на судью. «Напротив, из видеозаписей усматривается недопустимое превышение полномочий судебными приставами при применении физической силы и специальных средств к адвокату Сотникову»,— констатируют его коллеги.

Между тем сам процесс по делу Эдуарда Долгинцева судья перенесла на 25 сентября. Кстати, именно об этой дате письменно ходатайствовал адвокат Сотников, который теперь, судя по всему, сможет представлять интересы своего клиента в суде.

Олег Рубникович