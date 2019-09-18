Адвокат Павла Устинова прогнозирует отмену приговора подзащитному в Мосгорсуде

Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Павлу Устинову назначено на понедельник, 23 сентября, сообщил “Ъ” адвокат господина Устинова Дмитрий Чешков. По его мнению, это указывает «на вполне вероятный оправдательный приговор». Утром в среду господин Чешков обжаловал приговор своему подзащитному в Мосгорсуде, но назначения рассмотрения в такой короткий срок, по его словам, не ожидал.

Ряд адвокатов указывают, что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу (УПК), материалы дела в течение десяти дней после вынесения приговора судом первой инстанции (в данном случае Тверским судом) не могут быть направлены в суд вышестоящей инстанции (Мосгорсуд). Это установлено ст. 389 УПК.

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Опрошенные “Ъ” адвокаты и правозащитники также считают, что Павел Устинов с большой вероятностью в понедельник будет оправдан. По мнению адвоката Максима Пашкова, защищавшего фигуранта «московского дела» Айдара Губайдуллина и продолжающего защищать фигурантку «Нового величия» Марию Дубовик, назначение апелляции господину Устинову так скоро означает, что «Мосгорсуд отменит приговор Тверского суда». С этим согласен адвокат Алексей Липцер, защитник осужденного по «дадинской статье» Константина Котова (ст. 212.1 УК РФ). «Я был уверен, что апелляцию назначат даже раньше понедельника, так как резонанс в связи с несправедливостью приговора крайне сильный. Думаю, Мосгорсуд отменит вынесенный Павлу приговор»,— сообщил господин Липцер.

Глава юридической службы правозащитного проекта «Апология протеста» Алексей Глухов в разговоре с “Ъ” согласился с коллегами, подчеркнув: «Оправдательный приговор Устинову будет означать, что отпускать нужно и остальных осужденных за московские протесты». «К сожалению, назначение так называемой быстрой апелляции говорит только о том, что судебная система находится под прямым ручным управлением,— отметил господин Глухов.— Приговор, скорее всего, отменят, а сообщили об этом так скоро, чтобы не допустить масштабных протестов в предстоящие выходные».

Напомним, Павел Устинов — 23-летний актер, осужденный 16 сентября Тверским судом к трем с половиной годам колонии общего режима за вывих плеча сотруднику ОМОНа (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Суд отказался рассматривать видеозаписи задержания, из которых, по версии защиты господина Устинова, «явно следовало, что Павел Устинов не применял насилия к сотруднику ОМОНа». После вынесения приговора в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и других городах России начались масштабные пикеты в поддержку осужденных после московских протестов летом 2019 года. В среду к его защите присоединился известный адвокат Анатолий Кучерена. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова объявила о намерении направить своего представителя на апелляционное рассмотрение в суд.

Чем известен Анатолий Кучерена Читать далее

Подробнее о приговоре Павлу Устинову — в материале “Ъ” «Сделали мальчишку монстром».

Об общественной реакции на дело — в публикации “Ъ” «Хочется верить, что произошла страшная ошибка, которую все-таки можно исправить».

Мария Старикова