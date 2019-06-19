Россияне не звонят домой

Россияне стали реже звонить за границей — за год доля таких абонентов снизилась с 72,7% до 66%, подсчитали в Telecom Daily. Аналитики объясняют это ростом цен на звонки и переводом их в пакетные опции вместо поминутной тарификации. Вместо этого россияне все чаще используют для связи за границей интернет, в том числе роуминговый.

Доля российских абонентов мобильной связи, использующих международный роуминг для голосовых звонков, сократилась с 72,7% в мае 2018 года до 66% в мае 2019 года, следует из отчета Telecom Daily (есть у “Ъ”). Исследование было проведено на основе опроса 1753 абонентов МТС, «МегаФона», «Вымпелкома» и Tele2 в зонах прилета международных аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга. Распределение абонентов по операторам приблизительно соответствовало их рыночным долям в двух регионах.

Голосовая связь в роуминге стала менее популярной, так как подорожала либо стала доступна лишь совместно с пакетами интернета, что также делает суточную абонентскую плату достаточно высокой, поясняет глава Telecom Daily Денис Кусков. В то же время для приема звонков все чаще используются мессенджеры, указывает он. Интернетом за рубежом пользуются почти все — более 97% абонентов. При этом большинство предпочитают не использовать мобильный интернет домашнего оператора, а покупают местные или туристические сим-карты либо подключаются к Wi-Fi. Доля тех, кто пользуется интернет-роумингом своего оператора, за год увеличилась с 27,3% до 36,6%. У «Вымпелкома» она выросла с 38,7% до 39,9%, у «МегаФона» — с 28% до 39,9%, у МТС — с 22,9% до 34,3%, у Tele2 — c 12,6% до 32,6%.

Выводы исследования отражают общую тенденцию рынка к снижению использования голосовой связи и увеличению — мобильной передачи данных, считает руководитель Content Review Сергей Половников. Постепенно у клиентов формируется привычка не ограничивать себя в использовании сервисов в поездках за рубеж, отмечают в «МегаФоне». «Это говорит о переломе в мышлении клиента: исчезает страх включить за границей интернет и получить по приезде счет на тысячи или даже десятки тысяч рублей»,— уверен представитель оператора. Больше половины пользователей дата-роуминга при этом пользуются безлимитными опциями, указывает представитель «Вымпелкома». Растущую популярность таких опций по сравнению с помегабайтной оплатой трафика отмечают и в Tele2. В МТС не стали комментировать выводы исследования.

Использование голосовых звонков снижается и у пользователей туристических сим-карт. Если год назад у пользователей сим-карт «Дримсим» доля звонков составляла около 10% в общей структуре потребления, то сейчас показатель снизился до 5%, рассказал основатель сервиса Сергей Редьков. При этом голосовой трафик пока еще востребован в деловых поездках, «когда критично стабильное качество связи», отмечает он. Значительного прироста в использовании клиентами мобильного интернета за границей господин Редьков не наблюдает. За последние два-три года не появилось больше сервисов, которые бы заметно увеличивали потребление трафика за рубежом,— это по-прежнему мессенджеры, VoIP-звонки (Voice over IP, передача голоса через интернет), социальные сети, почта и YouTube, считает он.

Исследование отражает динамику рынка без учета виртуальных операторов (MVNO), которые возникли только в последние годы и на старте стали предлагать потребителям удобные конструкторы или тарифы, например, только для интернета или только для голоса, говорят в пресс-службе «Тинькофф Мобайл». «У нас, например, потребление голосовой связи на абонента за рубежом выросло в 1,3 раза, а интернет-трафик — в шесть раз»,— отметил представитель оператора.

Юлия Тишина