Крабы зависают на торгах

Росрыболовство может не успеть в срок провести аукционы на квоты на вылов краба общей начальной стоимостью 125,5 млрд руб. Причина — в жалобе площадки «РТС-Тендер», которая считает, что выбранный оператор торгов — Российский аукционный дом (РАД) — не сможет обеспечить прозрачность и законность процедуры. Если аукционы не состоятся до 1 ноября, победители торгов смогут начать вылов не раньше 2021 года.

Электронная площадка «РТС-Тендер» попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) отменить аукцион по распределению части квот на вылов краба, назначенный на 15 октября 2019 года. Копия обращения есть у “Ъ”, факт его отправки подтвердил представитель площадки. Как отмечают в «РТС-Тендер», операторы, на площадках которых проходят аукционы, должны быть подключены к государственной информационной системе «Независимый регистратор». Она обеспечивает контроль за торгами, в том числе с помощью видео. Площадка РАД к «Независимому регистратору» не подключена и не может обеспечить проведение открытого аукциона, указывают в «РТС-Тендер».

Там также утверждают, что на площадке РАД не установлена дата окончания подачи заявок на участие в торгах, а предложения по ценам принимаются только в течение десяти минут 15 октября — с 15:00 до 15:10. По мнению «РТС-Тендер», это говорит об ограничении конкуренции со стороны Росрыболовства и РАД. «РТС-Тендер» просит ФАС обязать Росрыболовство провести аукционы на новой площадке. Рассмотрение жалобы должно было пройти в эту среду, но было перенесено на 20 сентября. В ФАС на вопросы “Ъ” не ответили.

Аукционы по распределению 50% квот на добычу краба планировалось провести до 1 ноября 2019 года. Квоты будут закрепляться на 15 лет. Размер квот в зависимости от вида ресурса и района промысла — от 5,263% до 100%. Годовой объем вылова выставляемого на торги краба оценивался в 40 тыс. тонн. Совокупная начальная цена всех лотов — около 125,5 млрд руб. Победители аукционов должны будут построить 41 судно для добычи краба: 31 судно для Дальневосточного бассейна, остальные — для Северного. Примерная стоимость одного проекта — около 1 млрд руб.

Если ФАС удовлетворит жалобу, Росрыболовство может не успеть провести новые аукционы до 1 ноября, предупреждает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. В этом случае право на вылов краба у победителей появится только с 2021 года, а квоты сохранят их текущие владельцы, пояснил источник “Ъ” в отрасли.

Руководитель департамента по информационной политике РАД Алина Куберская утверждает, что требования, указанные в жалобе «РТС-Тендер», вступают в силу только с 1 января 2020 года и не могут быть предъявлены к оператору в настоящий момент. Она подчеркивает, что РАД соответствует требованиям закона «О контрактной системе», в том числе в части информационной безопасности. В Росрыболовстве также заявили, что площадка подключена к системе «Независимый регистратор». С другими доводами «РТС-Тендер» там тоже не согласились.

Но гендиректор «НП-Эдвайс» Наталья Пантюхина указывает, что ограничение конкуренции между участниками или в пользу конкретной компании может стать причиной отмены аукциона и этот довод ФАС проверит отдельно. При этом она не исключила, что действия «РТС-Тендер» вызваны тем, что предыдущие аукционы Росрыболовство проводило именно на этой площадке. В «РТС-Тендер» объяснили “Ъ” желание проводить крабовые аукционы имиджевыми и репутационными преимуществами.

В Русской рыбопромышленной компании Глеба Франка, которую источники “Ъ” в отрасли считают одним из главных бенефициаров будущих аукционов на крабовые квоты, отказались от комментариев до официального решения. Как отмечает Герман Зверев, возможный перенос аукционов с октября 2019 года не будет иметь критичных последствий для отрасли, зато безупречность торгов не вызовет сомнений. Выбор площадки должен быть юридически абсолютно стерильным, иначе итоги аукционов могут стать причиной судебных тяжб, предупреждает он.

Алексей Полухин