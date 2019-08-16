Краба двигают к президенту

Аукционы по распределению 50% квот на добычу краба могут пройти быстрее и по измененным правилам. Президенту РФ Владимиру Путину сообщили о риске срыва торгов и попросили доработать их механизм, в том числе распределив дополнительные квоты на 1,5 тыс. тонн краба. Предложения могут быть выгодны Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Глеба Франка.

Президент Владимир Путин получил предложения по доработке правил проведения аукционов по распределению части квот на добычу краба. Копия документа с резолюцией президента «Рассмотреть вопрос» есть у “Ъ”. Как говорится в обращении, по состоянию на 2 августа нормативные акты, необходимые для проведения аукционов, до сих пор не приняты. Глава Росрыболовства Илья Шестаков планировал объявление аукционов в сентябре 2019 года. Но предложенные Минсельхозом проекты документов все еще в стадии «проработки», а со стороны причастных ведомств, включая Федеральную антимонопольную службу (ФАС), ФСБ, Минпромторг и пр., имеются «существенные неурегулированные разногласия», говорится в записке. В результате существует высокий риск невозможности проведения аукционов в 2019 году. В бюджет РФ не поступит запланированный доход, держатели крабовых квот продолжат промысел, а реформа отрасли будет сорвана, сказано в обращении.

Законопроект о распределении до 50% квот на вылов краба через аукционы был подписан Владимиром Путиным 1 мая.

Квоты будут закрепляться на 15 лет. Объем выставляемого на торги краба на 2019 год оценивался в 40 тыс. тонн.

По оценкам Минсельхоза, продажа всех лотов должна принести бюджету РФ около 82 млрд руб. Победители торгов также должны построить суда-краболовы длиной свыше 50 м на российских верфях.

Как указывается в обращении, в отношении квот на краба, добываемого на Дальнем Востоке, предлагается строительство судов на местных верфях, но требование полностью невыполнимо из-за инфраструктурных ограничений. В записке предлагается поддержать предложение господина Шестакова по строительству на верфях Дальнего Востока 15 краболовов, а для оставшихся 16 судов сохранить свободу выбора верфи на территории РФ. Кроме того, авторы записки предлагают включить в требования к судам наличие площадки для переработки, варки и заморозки продукции мощностью не менее 10–15 тонн в сутки. В обращении также выступают за включение в состав аукционов квот на вылов 1,5 тыс. тонн краба опилио в Баренцевом море, разыгранных в 2016 году.

Илья Шестаков, руководитель Росрыболовства, о «крабовых аукционах» в июне 2019 года, «РИА Новости» Мы ожидаем ажиотажный спрос.

Владимир Путин поручил своему помощнику Андрею Белоусову проработать вопрос с заинтересованными ведомствами, следует из резолюции президента от 7 августа. Получить комментарии госорганов в четверг вечером не удалось. “Ъ” направил вопросы пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову, а также в Минсельхоз, Росрыболовство, ФАС, Минпромторг и ФСБ. По данным двух источников “Ъ” в отрасли, вопрос будет обсуждаться на совещании под руководством Андрея Белоусова в пятницу.

Впервые о предложениях распределить часть квот на вылов краба через аукционы стало известно в конце 2017 года — также из письма неизвестных авторов Владимиру Путину. Источники “Ъ” тогда полагали, что инициатива исходит от РРПК (сегодня принадлежит Глебу Франку, тогда совладельцем был Максим Воробьев). В 2017 году РРПК выиграла аукцион на квоты на добычу 2,4 тыс. тонн краба на Дальнем Востоке, заплатив более 10 млрд руб. В РРПК причастность к письму неоднократно опровергали.

Новые предложения в интересах РРПК, уверен источник “Ъ” в отрасли: группа стремится ускорить проведение аукционов, чтобы не допустить сохранения квот у текущих владельцев.

Глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев согласен, что выиграет от изменений РРПК. Меры искусственно ограничивают число потенциальных участников аукционов, для чего также могут быть существенно завышены и начальные цены на торгах, считает он. Другой источник “Ъ” в отрасли в причастности РРПК сомневается. По его словам, законопроект о проведении аукционов был принят в спешке, с множеством неясностей, поэтому возникла потребность править уже принятый закон.

В РРПК заявили “Ъ”, что не знают авторов письма. При этом в компании согласны с основными положениями документа, «поскольку они очевидно основаны на объективной оценке текущей ситуации». «Считаем, что реализация этих предложений позволит добиться наибольшей отдачи от проектов в рамках аукционных квот»,— сообщили в РРПК.

Анатолий Костырев