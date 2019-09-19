Госдолгу не хватает спроса

Вторую неделю Минфин размещает ОФЗ меньше заявленного объема. При этом спрос на классические выпуски с фиксированным купоном падает с конца августа. Инвесторы осторожничают на фоне возросшей волатильности на фондовых рынках, а также неопределенности относительно итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Впрочем, Минфин не заинтересован в размещении максимального объема ОФЗ, так как это потребует премию к рынку.

В среду Минфин предложил инвесторам два выпуска — пятнадцатилетние госбумаги на 20 млрд руб. и десятилетние инфляционные ОФЗ на 5,35 млрд руб. Спрос по долгосрочным бумагам лишь в 1,4 раза превысил предложение (составил 28,6 млрд руб.). На инфляционные бумаги спрос составил 19,5 млрд руб. В итоге Минфин полностью разместил только инфляционные бумаги, тогда как по двадцатилетним реализовал лишь 90% предложения. «Несмотря на низкий спрос на ОФЗ, Минфин не идет на поводу у инвесторов. Отсекая наиболее агрессивные заявки, он сокращает объем предложения, но ограничивает "премию" по доходности в размере двух базисных пунктов (на последних двух аукционах)»,— отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак. Неделей ранее ведомство так и не разместило полностью классические ОФЗ, спрос на которые превышал предложение в 1,9 раза. При этом в начале сентября объем спроса на аналогичные бумаги превышал предложение в три раза.

«Сейчас, в условиях повышенной глобальной волатильности, спрос нерезидентов на рынке ОФЗ остается довольно низким, в то время как именно иностранные инвесторы являются основными покупателями длинных бумаг»,— отмечают аналитики «ВТБ Капитала». Осторожничают международные инвесторы в связи с возросшей неопределенностью по поводу итогов заседания ФРС США. «Ожидания экспертов относительно снижения базовой ставки на 25 базисных пунктов из-за событий на нефтяном рынке существенно снизились. Результатом такой нервозности стало очередное повышение доходности ОФЗ на вторичном рынке»,— отмечает господин Ермак. «Рынки столкнулись с ситуацией резкой коррекции кривой доходности US Treasuries, ставки на которой выросли на 35–45 базисных пунктов за последние две недели. В этой ситуации активно наращивать позиции в локальных валютах весьма рискованно»,— отмечает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

На результаты последних аукционов могла повлиять активизация корпоративных эмитентов на первичном рынке, которые предлагают инвесторам более высокие доходности. По словам аналитика управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александра Осина, для трехлетних облигаций первого эшелона доходность к погашению составляет 7–7,5% против 6,7–6,8% для аналогичных выпусков ОФЗ. При этом с точки зрения рейтингов риски по этим бумагам сравнимы. «На рынке доминирует мнение о "недооценке" российских эмитентов западными агентствами. Поэтому инвестор зачастую считает, что покупает "то же самое", но с доходностью на 0,5% годовых выше»,— отмечает господин Осин. Однако объем размещений корпоративных бумаг еще недостаточен, чтобы оказывать ощутимое влияние на рынок суверенного долга. «С начала сентября прошло всего три крупных размещения (на 12,5–15 млрд руб.), а общий объем размещения не превысил 70 млрд руб. Поэтому пока говорить о том, что размещение корпоративных облигаций оттягивает ликвидность с рынка, не приходится»,— считает Александр Ермак.

При этом на рынке не ждут возвращения Минфина к практике безлимитных аукционов. О такой возможности на прошлой неделе заявлял глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский. «Текущая конструкция заимствований позволяет комфортно завершить год по заимствованиям даже при текущем спросе»,— считает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

Виталий Гайдаев