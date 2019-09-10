11 сентября, среда
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Фото: Tony Avelar / AP

Презентация Apple. Главное

Три новые версии смартфонов: iPhone 11 (придет на смену iPhone XR), iPhone 11 Pro (на смену iPhone XS) и iPhone 11 Pro Max (на смену XS Max); Apple Watch Series 5; iPad 7.

iPhone 11:


  • LCD-экран диагональю 6,1 дюйм;
  • широкоугольная камера;
  • режим ночной съемки;
  • чип A13 Bionic;
  • шесть цветов — черный, белый, серый, желтый, красный, салатовый;
  • работа батареи на час дольше, чем в iPhone XR;
  • цена — от $699 (в России — 59990 руб.).

iPhone 11 Pro:


  • экран Super Retina XDR диагональю 5,8 дюймов;
  • три камеры с разрешением 12 мегапикселей: основная, телеобъектив и широкоугольная;
  • чип A13 Bionic;
  • три цвета — серый, серебряный, золотой;
  • работа батареи на четыре часа дольше, чем в iPhone XS;
  • быстрая зарядка в комплекте со смартфоном;
  • цена — от $999 (в России — 89990 руб.).

iPhone 11 Pro Max:


  • экран Super Retina XDR диагональю 6,5 дюймов;
  • три камеры с разрешением 12 мегапикселей: основная, телеобъектив и широкоугольная;
  • чип A13 Bionic;
  • три цвета — серый, серебряный, золотой;
  • работа батареи на пять часов дольше, чем в iPhone XS Max;
  • быстрая зарядка в комплекте со смартфоном;
  • цена — от $1099.

Apple Watch Series 5:


  • негаснущий экран;
  • возможность звонить в местные экстренные службы по всему миру без привязки к iPhone;
  • встроенный компас;
  • три корпуса — алюминиевый, титановый и керамический;
  • цена — от $399.

iPad 7-го поколения:


  • дисплей Retina диагональю 10,2 дюйма;
  • поддержка Apple Pencil и клавиатуры Smart Keyboard;
  • система iPadOS;
  • память: 32 ГБ и 128 ГБ;
  • три цвета — серебряный, золотой и серый;
  • цена — от 27 990 руб..

Также с 1 ноября в России будет доступен сервис Apple TV+ в приложении Apple TV за 199 руб. в месяц.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя