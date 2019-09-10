Презентация Apple. Главное

Три новые версии смартфонов: iPhone 11 (придет на смену iPhone XR), iPhone 11 Pro (на смену iPhone XS) и iPhone 11 Pro Max (на смену XS Max); Apple Watch Series 5; iPad 7.
iPhone 11:
- LCD-экран диагональю 6,1 дюйм;
- широкоугольная камера;
- режим ночной съемки;
- чип A13 Bionic;
- шесть цветов — черный, белый, серый, желтый, красный, салатовый;
- работа батареи на час дольше, чем в iPhone XR;
- цена — от $699 (в России — 59990 руб.).
iPhone 11 Pro:
- экран Super Retina XDR диагональю 5,8 дюймов;
- три камеры с разрешением 12 мегапикселей: основная, телеобъектив и широкоугольная;
- чип A13 Bionic;
- три цвета — серый, серебряный, золотой;
- работа батареи на четыре часа дольше, чем в iPhone XS;
- быстрая зарядка в комплекте со смартфоном;
- цена — от $999 (в России — 89990 руб.).
iPhone 11 Pro Max:
- экран Super Retina XDR диагональю 6,5 дюймов;
- три камеры с разрешением 12 мегапикселей: основная, телеобъектив и широкоугольная;
- чип A13 Bionic;
- три цвета — серый, серебряный, золотой;
- работа батареи на пять часов дольше, чем в iPhone XS Max;
- быстрая зарядка в комплекте со смартфоном;
- цена — от $1099.
Apple Watch Series 5:
- негаснущий экран;
- возможность звонить в местные экстренные службы по всему миру без привязки к iPhone;
- встроенный компас;
- три корпуса — алюминиевый, титановый и керамический;
- цена — от $399.
iPad 7-го поколения:
- дисплей Retina диагональю 10,2 дюйма;
- поддержка Apple Pencil и клавиатуры Smart Keyboard;
- система iPadOS;
- память: 32 ГБ и 128 ГБ;
- три цвета — серебряный, золотой и серый;
- цена — от 27 990 руб..
Также с 1 ноября в России будет доступен сервис Apple TV+ в приложении Apple TV за 199 руб. в месяц.