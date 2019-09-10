Презентация Apple. Главное

Три новые версии смартфонов: iPhone 11 (придет на смену iPhone XR), iPhone 11 Pro (на смену iPhone XS) и iPhone 11 Pro Max (на смену XS Max); Apple Watch Series 5; iPad 7.

iPhone 11:

LCD-экран диагональю 6,1 дюйм;

широкоугольная камера;

режим ночной съемки;

чип A13 Bionic;

шесть цветов — черный, белый, серый, желтый, красный, салатовый;

работа батареи на час дольше, чем в iPhone XR;

цена — от $699 (в России — 59990 руб.).

iPhone 11 Pro:

экран Super Retina XDR диагональю 5,8 дюймов;

три камеры с разрешением 12 мегапикселей: основная, телеобъектив и широкоугольная;

чип A13 Bionic;

три цвета — серый, серебряный, золотой;

работа батареи на четыре часа дольше, чем в iPhone XS;

быстрая зарядка в комплекте со смартфоном;

цена — от $999 (в России — 89990 руб.).

iPhone 11 Pro Max:

экран Super Retina XDR диагональю 6,5 дюймов;

три камеры с разрешением 12 мегапикселей: основная, телеобъектив и широкоугольная;

чип A13 Bionic;

три цвета — серый, серебряный, золотой;

работа батареи на пять часов дольше, чем в iPhone XS Max;

быстрая зарядка в комплекте со смартфоном;

цена — от $1099.

Apple Watch Series 5:

негаснущий экран;

возможность звонить в местные экстренные службы по всему миру без привязки к iPhone;

встроенный компас;

три корпуса — алюминиевый, титановый и керамический;

цена — от $399.

iPad 7-го поколения:

дисплей Retina диагональю 10,2 дюйма;

поддержка Apple Pencil и клавиатуры Smart Keyboard;

система iPadOS;

память: 32 ГБ и 128 ГБ;

три цвета — серебряный, золотой и серый;

цена — от 27 990 руб..

Также с 1 ноября в России будет доступен сервис Apple TV+ в приложении Apple TV за 199 руб. в месяц.