iPhone 11 подождет покупателей Заказы на устройство в России начнутся позже, чем в США

Корпорация Apple объявила дату начала продаж и стоимость iPhone нового поколения. В России предварительный заказ на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max должен начаться на пять дней позже, чем в США, но сами продажи, как ожидается, стартуют одновременно — 20 сентября.

Apple представила три новых модели iPhone: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Презентация устройств прошла в театре имени Стива Джобса в Купертино.

Модель iPhone 11 будет поддерживать iOS 13 и оснащена двойной широкоугольной камерой и процессором A13 Bionic, функцией eSIM с поддержкой двух SIM-карт. Она будет представлена в шести цветах с памятью 64, 128 и 256 ГБ по цене от 59 990 руб.

Старшие модели iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут оснащены тремя камерами с возможностью широкоугольной съемки, дисплеем Super Retina XDR и процессором A13 Bionic. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут представлены в России с памятью 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ по цене от 89 990 руб.

Все три модели новых iPhone будут доступны для предварительного заказа в США и более чем из 30 других стран и регионов с пятницы, 13 сентября. В России предварительный заказ на устройства начнется 18 сентября, отмечается на сайте Apple. Их продажи в России, как и США и ряде других стран, начнутся в пятницу, 20 сентября. В группе «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что начнут продажи новинок одновременно с официальным стартом продаж в России, с 20 сентября.

Apple также представила новое поколение планшетов iPad, «умных» часов Apple Watch. Продажи Apple Watch Series 5 начнутся одновременно с iPhone нового поколения — с 20 сентября в США и еще 40 странах и регионах. Стоимость Apple Watch Series 5 в России составит от 32 990 руб.

Различные модели iPad нового поколения будут доступны для предварительного заказа с 10 сентября в США и более 25 стран и регионов. С 30 сентября устройства появятся в других странах, включая Россию. Стоимость модели с Wi-Fi в онлайн-магазине Apple составит от 27 990 руб., а со встроенной SIM-картой — от 38 990 руб. Как отмечается в пресс-релизе Apple, линейка планшетов iPad 7 будет управляться системой iPadOS.

С 1 ноября более чем в 100 странах будет доступен стриминговый сервис Apple TV+ с собственным контентом. Его презентация также прошла 10 сентября. Стоимость подписки на Apple TV оставит 199 руб. в месяц. Помимо устройств Apple доступ к сервису появится на некоторых смарт-телевизорах Samsung, а в будущем — также на платформах Amazon Fire TV, LG, Roku, Sony и VIZIO.

Юлия Тишина, Дмитрий Шестоперов