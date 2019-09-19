Адвокату предъявили давление на свидетеля

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца известного адвоката Дагира Хасавова. Следственный комитет России (СКР) обвиняет его в угрозах свидетелю по уголовному делу бывших руководителей правительства Дагестана, обвиняемых в крупной растрате. По данным источников “Ъ”, господин Хасавов пытался воздействовать на представителя «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика» Альберта Хавчаева с целью заставить последнего дать в суде необходимые защите показания. Сам арестованный свою вину не признает, а его защита отмечает, что с потерпевшим адвокат никогда не встречался и тем более не угрожал ему.

Рассмотрение ходатайства СКР об аресте Дагира Хасавова было назначено на 14:00, но началось с двухчасовым опозданием из-за того, что подследственного никак не могли привезти в суд из-за пробок. На заседание господина Хасавова доставили трое оперативников ФСБ в масках и бейсболках, а охрану коридора в этот момент обеспечивали несколько спецназовцев.

Оказавшись в клетке, адвокат Хасавов весело приветствовал находившегося в зале знакомого журналиста: «Я всегда делаю для тебя новости, даже сегодня!»

Слышавший это судебный пристав уточнил у следователя: «Он у вас обвиняемый или подозреваемый?» Услышав ответ, пристав громко объявил залу: «Разговоры с обвиняемым строго запрещены!»

Отвечая на вопросы судьи, Дагир Хасавов сообщил, что является управляющим адвокатом в своей адвокатской конторе, проживает в Москве и имеет двоих совершеннолетних детей. Затем следователь попросил закрыть судебное заседание, считая, что сведения, разглашенные во время него, могут навредить безопасности потерпевшего по делу. Кроме того, представитель СКР отметил, что и процесс в отношении бывших руководителей Дагестана, в котором участвовал господин Хасавов, также проходит в закрытом режиме. Прокурор поддержал это требование. Обвиняемый сказал, что заинтересован в публичном рассмотрении своего дела, однако оставил решение вопроса на усмотрение суда. В итоге судья Валентина Левашова закрыла заседание. После него стало известно, что господин Хасавов арестован до 16 ноября.

СКР обвиняет адвоката в воспрепятствовании осуществлению правосудия «путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний, соединенного с шантажом и совершенного организованной группой» (ч. 1 ст. 294 и ч. 4 ст. 309 УК РФ). Дагир Хасавов, как сообщал “Ъ”, был задержан 17 сентября. После того как следователь допросил его и предъявил обвинение, адвоката привезли домой, где ему позволили переодеться и взять личные вещи. Затем в квартире был проведен обыск, оперативников интересовали в первую очередь документы, содержание компьютерных дисков и флешек. После завершения обыска обвиняемого отвезли в СИЗО.

В уголовном деле адвоката речь идет о событиях, связанных с расследованием в отношении бывших премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя, министра экономики республики Раюдина Юсуфова. Оба обвиняются в крупной растрате и находятся сейчас под судом, интересы последнего представлял на процессе Дагир Хасавов. Как считает СКР, чтобы добиться нужных защите показаний, адвокат и решил «надавить» на важного свидетеля. Его имя следствие не раскрывает. По данным же источников “Ъ”, речь идет о представителе дагестанской «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика» Альберте Хавчаеве. Как ранее сообщал “Ъ”, в деле экс-чиновников дирекция выступает потерпевшей стороной, однако на процессе ее представитель сообщил, что ущерба этой организации подсудимыми причинено не было.

Как говорят источники “Ъ”, обвинения в адрес адвоката Хасавова базируются на двух аудиофайлах, которые защитник отправил некоему своему знакомому.

Между тем и сам господин Хасавов, и его представители утверждают, что он никогда не встречался с представителем дирекции и тем более ему не угрожал.

Стоит также отметить, что ранее об угрозах в свой адрес заявлял гособвинитель на процессе по делу бывших дагестанских чиновников, прокурор Денис Штундер. Он, в частности, процитировал SMS-сообщение, пришедшее на его телефон, судя по коду, из Дагестана: «Денис Петрович, не напрягайтесь на сегодняшнем процессе, чтобы не пришлось оборачиваться. Не переусердствуйте, а то пожалеете». Именно на этом основании прокурор попросил закрыть процесс. Адвокаты выступали против этого, а Дагир Хасавов заявлял, что эти угрозы «не могут исходить от родственников или друзей наших подзащитных, поскольку такие угрозы на руку только нашим оппонентам».

Стоит отметить, что параллельно с арестом адвоката Хасавова на своем рабочем месте в Счетной палате Дагестана был задержан сын бывшего вице-премьера республики Раюдина Юсуфова Вадим Юсуфов. По данным “Ъ”, эти события связаны между собой.

Владислав Трифонов, Муса Мурадов