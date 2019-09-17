Адвоката забрали из суда

Скандальная ситуация сложилась сегодня в Лефортовском суде столицы на процессе по делу бывших премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, которых обвиняют в присвоении и растрате 41 млн бюджетных рублей. В начале заседания был задержан и увезен в Следственный комитет России (СКР) адвокат Дагир Хасавов, представляющий интересы Раюдина Юсуфова. По предварительным данным, его проверяют на причастность к «воспрепятствованию осуществлению правосудия»: якобы защитник мог оказывать давление на свидетеля по делу. Сами участвующие в процессе адвокаты считают действия правоохранителей формой давления на них.

Факт задержания Дагира Хасавова подтвердил также участвующий в процессе адвокат Эдуард Исецкий. По его словам, давление на защиту бывших дагестанских высокопоставленных чиновников начали оказывать с конца прошлой недели. «Перед каждым заседанием в суд приходят вооруженные люди в масках и сотрудники в штатском, они долго и тщательно проверяют нас и чуть ли не на руках вносят в зал,— рассказал защитник.— Наш процесс идет в закрытом режиме, но в зале постоянно находятся не участвующие в нем силовики. При этом из-за таких действий люди не могут попасть на рассмотрение других дел».

Адвоката Хасавова вывели в начале заседания и увезли в СКР. Причина официально не называется. По некоторым данным, юриста будут проверять на причастность к давлению на некоего свидетеля по делу. Это может быть квалифицировано по ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия).

Защита, в свою очередь, считает, что на нее оказывается давление. Как говорят адвокаты, обвинение бывшим дагестанским чиновникам не находит подтверждения в ходе процесса.

Как ранее сообщал “Ъ”, экс-премьер Дагестана Абдусамад Гамидов и бывший заместитель главы правительства, министр экономики республики Раюдин Юсуфов обвиняются в хищении и растрате (ст. 160 УК РФ) средств, выделенных на реализацию целевой федеральной программы. В частности, речь шла о деньгах на реконструкцию в столице Дагестана спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.

Защита экс-чиновников утверждает, что на самом деле бюджетные средства никем не присваивались и не растрачивались, так как здание изолятора построено и передано в собственность государства. При этом, как уверяют адвокаты, на строительство объекта было потрачено не 41 млн руб., которые, по версии обвинения, были присвоены чиновниками, а 49 млн руб.

Стоит отметить, что выступивший на процессе Альберт Хавчаев, представитель казенного учреждения «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», признанного потерпевшей стороной, заявил об отсутствии материальных претензий к подсудимым. В связи с этим, сообщил он, дирекция не собирается предъявлять фигурантам гражданский иск. Защита экс-чиновников считает это обстоятельство еще одним аргументом в пользу невиновности подсудимых и считает, что обвинение основано на ложных показаниях засекреченных свидетелей.

Александр Александров