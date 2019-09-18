Помощник президента рассказал о риске «получить 20 лет» за инвестиции в российские стартапы

Помощник президента Андрей Белоусов считает неверным, что за «восемь неудач» при венчурном инвестировании бюджетных денег можно «получить 20 лет суммарно». На этот факт чиновник обратил внимание президента России Владимира Путина на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Венчурное финансирование — это высокорисковые инвестиции в новый бизнес или компании на раннем этапе их развития. Их отличают наибольший финансовый риск и наиболее высокая окупаемость инвестиций в случае успеха компании.

«К сожалению, так устроено законодательство, что за восемь неудач с бюджетными деньгами можно получить 20 лет, суммарно»,— сказал господин Белоусов (цитата по «Интерфаксу»). По его мнению, такая практика тормозит развитие венчурного финансирования, а «другой формы со стартапами мир не придумал». «Все убегают от этого венчурного финансирования»,— добавил помощник президента.

В ответ на предложение господина Белоусова Владимир Путин поручил вице-премьеру Максиму Акимову подготовить соответствующие предложения по изменению законодательства. При этом он отметил необходимость определенных ограничений в этой области финансирования. «В конечном итоге вопрос сведется к одному: в каком объеме готовы рисковать и что списывать будут. Вот и все»,— сказал президент и добавил, что лично договорится со Счетной палатой и прокуратурой по этому вопросу.

Объем корпоративных инвестиций в IT-стартапы в России в 2018 году составил $151,3 млн, притом что в 2017 году достигал $246,6 млн.

О развитии технологических инноваций в России — в интервью “Ъ” Андрея Белоусова «"Нам удалось запустить ряд технологически активных секторов"».