Естественная среда для «единорогов»

Инвестиции в развитие технологий активно обсуждались на ПМЭФ как госинститутами, так и частными инвесторами. Российская венчурная компания (РВК) и «Сколково» подготовили новые инструменты для финансирования разработок в рамках «дорожных карт» по сквозным технологиям цифровой экономики, а VEB Ventures объявила о планах увеличения портфеля активов компании до 35 млрд руб. к 2024 году. Частные же фонды интересовали перспективы «единорогов» и возможности их появления на российском рынке.

«Дорожные карты» по так называемым сквозным цифровым технологиям были представлены за две недели до ПМЭФ, однако их реализация на практике и участие крупного бизнеса в этом процессе обсуждали и участники форума. Напомним, на последнем заседании наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» были рассмотрены проекты девяти «дорожных карт», но часть из них было решено объединить — в частности, это коснулось промышленного интернета, новых производственных технологий, робототехники и сенсорики. Искусственный интеллект, в свою очередь, будет объединен с большими данными и выделен в отдельный федеральный проект, финансирование по которому составит 90 млрд руб. за шесть лет. Возможный вклад в ускорение ВВП только от внедрения технологий искусственного интеллекта вице-премьер Максим Акимов оценил в 1,1–2% ежегодного.

Предполагается, что все карты, в том числе отправленные на доработку, должны быть утверждены до 1 июля, после этого институты развития запустят новые инструменты финансовой поддержки. Так, РВК выступит оператором по двум инструментам развития цифровых технологий — это поддержка лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) и компаний—лидеров цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы. В обоих случаях сегодня объем поддержки на три года запланирован на уровне 10 млрд руб. «На программы ЛИЦ фактически запрос уже сформирован — это технологические "дорожные карты" цифровой экономики. Поэтому здесь будут финансироваться проекты, которые связаны с реализацией "дорожных карт" — им будут заданы параметры и условия проекта, какие технологические решения мы хотим получить, и дальше будет финансироваться разработка именно этих технологий,— рассказал “Ъ” глава РВК Александр Повалко.— Разработанные в цифровой экономике "дорожные карты" надо будет превратить в системы технических заданий, провести конкурсы, отобрать исследовательские коллективы и финансировать их».

В программе по поддержке компаний-лидеров предполагается поддержка преобразования технологии в конкретные продукты. «К примеру, по 5G сейчас собирается консорциум 15–20 компаний, "Элтекс" делает сервера, "Микран" — антенные решетки для мобильных сот нового поколения. Мы будем финансировать разработку именно таких конкретных решений»,— пояснил господин Повалко, добавив, что по другим картам определить, какие решения соответствуют мировому уровню, сложнее: критерии пока уточняются.

Национальная технологическая инициатива, по семи рынкам которой были созданы центры компетенций, не будет интегрирована в национальную программу «Цифровая экономика», которую курирует Минкомсвязь, она останется частью госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ» (за нее отвечает Минобрнауки). «Мы, как оператор НТИ и нескольких мероприятий цифровой экономики, будем помогать двум министерствам в координации пересекающейся повестки развития цифровых технологий. Важная задача — не допускать дублирования деятельности центров компетенций НТИ и ЛИЦ, центры компетенций НТИ отвечают в основном за поддержку кооперации между научно-образовательным сектором и бизнесом»,— пояснил глава РВК.

«Сколково», в свою очередь, выступит агентом правительства по разворачиванию пилотируемых проектов по сквозным технологиям. «Фонд участвовал в разработке почти всех дорожных карт по сквозным цифровым технологиям. В роли оператора пилотных программ наша задача собрать "пары", где есть акцептор технологии — промышленные компании или интеграторы и есть доноры технологии — стартапы, которые вовлечены в экосистему "Сколково"»,— сообщил “Ъ” старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем. По его словам, обязательным условием пилотного проекта является дальнейшая возможность масштабирования в других компаниях. Цель программы — финансовая и проектная поддержка пилотных проектов на паритетных началах с компанией-получателем технологии. При этом разные операторы в рамках «Цифровой экономики» будут отвечать за разные треки: например, за технологическую доработку проектов будет отвечать РВК, за пилотирование — Фонд «Сколково». В среднем чек на такое внедрение составляет от 200 до 400 млн руб., софинансирование со стороны частного инвестора планируется в размере 50%, уточнил господин Каем.

На площадке форума о резком увеличении объема инвестиций объявила и инвестиционная «дочка» ВЭБа «ВЭБ Инновации», сменившая название на VEB Ventures. Предполагается, что структура будет функционировать как венчурный фонд, институт развития и управляющая компания. В рамках новой стратегии портфель активов компании должен достигнуть 34,8 млрд руб. к 2024 году против начальных 0,9 млрд руб. Объем вложений в одну сделку составит от 50 млн до 500 млн руб., но в отдельных случаях возможен и больший объем инвестиций, пояснили “Ъ” в фонде VEB Ventures. В 2019 году, как ожидается, будет заключено шесть сделок, а через пять лет накопленный итог достигнет 182.

Частные фонды, рассуждая о перспективах венчурного рынка, интересовались в первую очередь судьбой быстрорастущих компаний. Так, выступающие на сессии Сбербанка, посвященной «единорогам», отметили, что на IPO выходит все больше неприбыльных компаний, однако средний срок от момента создания компании до ее публичного размещения увеличился с семи до десяти лет — многие продают доли частным инвесторам на более ранних стадиях, что оттягивает потребность в IPO, также таким образом стартапы избегают лишней нагрузки, связанной с подготовкой отчетности и прозрачностью операций, замедляющей процесс принятия решений.

«При этом быстрее растут именно компании платформенного типа, они не требуют больших инвестиций для высокой капитализации. Но все низковисящие фрукты уже сорваны — новые модели будут более капиталоемкими, так как предполагают использование технологий искусственного интеллекта, издержки растут, в частности, с наймом специалистов по работе с данными, а спрос на них уже очень высокий»,— отметила старший партнер Baring Vostok Capital Partners Елена Ивашенцева. А управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков спрогнозировал коррекцию в оценке «единорогов». «На глобальном рынке хедж-фонды и пенсионные фонды с большими запасами ликвидности ищут возможности, куда вложить средства и когда они находят подходящий проект, то его цена начинает расти очень быстро»,— пояснил он.

Среди потенциальных российских единорогов инвесторы назвали Skyeng, «Учи.ру» и «Вкусвилл», в целом отметив неоцененность сегмента edtech. «Спецификой таких стран, как Китай и Россия, является и то, что "единороги" у нас могут быть фактически созданы решением государства, как это было с компанией ЦРПТ, которая отвечает за систему маркировки товаров. В Китае компании по обработке изображений и распознаванию лиц стоят $5–7 млрд»,— отметил Алексей Катков. «Тяжело привлекать инвесторов в компанию с госучастием, но есть пример VisionLabs, где и "АФК Система", и Сбербанк, но при этом большое количество проектов за рубежом и очередь из зарубежных инвесторов»,— пояснил он “Ъ”. «Учитывая, что роль государства в экономике только увеличивается, при достаточном количестве фондирования стартапы подходят с некоторой опаской к приемке госденег и понимают, что, может, лучше сделать там или ничего не сделать, чем быть в заложниках у страшного госфонда»,— добавил господин Катков, отметив, что ситуация может переломиться за счет госфондов «с человеческим лицом».

Татьяна Едовина, Санкт-Петербург