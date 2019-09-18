Камиль Нугаев ушел с поста главы Спасского района Татарстана

Глава Спасского района Татарстана Камиль Нугаев, возглавлявший район с 1995 года, покинул свой пост. Решение приняли сегодня депутаты местного муниципального совета, сообщается на сайте района.

Его преемником стал директор Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Фаргат Мухаметов, кандидатуру которого предложил экс-глава минсельхоза Татарстана Марат Ахметов. Путем тайного голосования господин Мухмаетов был единогласно избран новым главой района.

8 сентября господин Нугаев был избран депутатом Госсовета. По информации «Ъ-Казань», он может стать заместителем председателя одного из парламентских комитетов.

Ранее сообщалось, что новым главой Лаишевского района Татарстана стал Ильдус Зарипов.

"Ъ-Казань"