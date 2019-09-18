Ильдус Зарипов возглавил Лаишевский район Татарстана

Бывший глава Тюлячинского района Татарстана Ильдус Зарипов возглавил Лаишевский район республики.Нового руководителя на заседании совета района представил глава республиканского правительства Алексей Песошин, сообщается на сайте кабмина Татарстана. Ранее Лаишевский район возглавлял Михаил Афанасьев, который подал в отставку в связи с переходом на новую работу. Господин Афанасьев станет главой Зеленодольского района.

Кадровые перестановки также произошли и в Тюлячинском районе Татарстана, где исполняющим обязанности главы райисполкома стал бывший замглавы минсельхоза республики. Закандидата, которого предложил господин Песошин, депутаты на внеочередном заседании совета района проголосовали единогласно. Ранее исполком района возглавлял Ильнур Хамидуллин.

"Ъ-Казань"