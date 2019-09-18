Минфин России одобрил строительство двух участков дороги Москва-Казань

Глава Минфина России Антон Силуанов одобрил строительство двух участков платной автотрассы Москва-Казань, передает ТАСС со ссылкой на министра транспорта страны Евгения Дитриха.

По его словам, речь идет об участках от Москвы до Владимира с обходом последнего, который является самым перегруженным участком автодороги М7, и об обходе Казани, который «позволит спуститься до Самары и уйти на рoссийско-казахстанский пункт прoпуска Сагарчин».

Господин Дитрих добавил, что уже есть договоренность «о начале проектирования всего коридора от Москвы до Казани по новому направлению. Это нужно для начала строительства дороги в случае возникновения возможностей и возникновения бюджетных разрешений».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству проработать все варианты автодороги Москва-Казань.

"Ъ-Казань"