Владимир Путин поручил правительству проработать все варианты автодороги Москва-Казань

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проанализировать трассировку международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, которая включает проект автодороги Москва-Казань, говорится в протоколе совещания у главы государства, пишут «Ведомости».

В документе говорится о том, что проект Европа – Западный Китай и трасса «Меридиан» рассматриваются отдельно. Это решение участники правительственных совещаний считают историческим, поскольку отдельное рассмотрение двух дорог происходит впервые. К началу следующего года документация по проекту Европа – Западный Китай должна быть приведена в соответствующий госпрограммам отрасли вид. Кроме того, нужно установить целевые показатели социально-экономических эффектов реализации проекта.

В российском правительстве заявили, что экономический эффект от международного транспортного коридора Европа – Западный Китай возможен лишь при строительстве автодороги Москва — Казань. В этом случае трасса будет проходить через населенные пункты, а «Меридиан» станет транзитным проектом и будет вдалеке от агломераций.

"Ъ-Казань"