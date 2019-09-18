Банкротам готовы простить штрафы

С банкротов могут списать долги по налогам и штрафам — законопроект рассмотрели в правительстве. Если его примут, соответствующие долги обнулятся. Сейчас с банкротов списывают, например, задолженность по кредитам, но налоги и штрафы за человеком остаются. Теперь же казна может простить и их. Между тем, за прошлый год с россиян в общей сложности списали долги на 153 млрд руб.

Такой опыт уже давно действует во многих европейских странах, и в России это должно помочь людям избавиться от долговой петли, считает заведующий лабораторией «Макроэкономика и финансы» Института экономической политики имени Гайдара Владимир Назаров: «Эта инициатива находится в русле международной практики, потому что, если человека признают банкротом в тех же Соединенных Штатах, с него списываются все обязательства. Понятно, что он должен реализовать свое имущество, то есть все его активы распродаются для погашения его обязательств. Но после того, как это произошло, с него снимаются все обязательства, в том числе штрафы и налоги. В этом и суть процедуры банкротства. В противном случае это не банкротство, а просто какое-то продление этих обязательств в бесконечность.

Поэтому человечество и придумало процедуру банкротства: финансовые обязательства человека перед государством точно такие же, как и перед финансовыми организациями и перед физическими лицами. Не думаю, что, узнав эту новость, люди просто понесутся брать какие-то кредиты, объявлять себя банкротами и не будут платить налоги. Потому что законодательство достаточно взвешенное и предусматривает целый ряд ответственностей за неуплату этих налогов. Поэтому налоговая дисциплина не сильно пострадает, даже та сумма, которая сейчас есть, — 153 млрд руб. — это значительные средства, но это не катастрофическая сумма для бюджета или в масштабах общих доходов населения».

Сама процедура банкротства останется без изменений. С человека могут взыскать все имущество в счет погашения долга. Но если сейчас банкрот должен продолжать выплачивать оставшуюся часть задолженности даже после взысканий, то после принятия закона он будет от этого освобожден.

Такая схема подразумевает некую несправедливость в отношении тех, в чью пользу с банкрота списывают долг, отмечает адвокат, партнер фирмы «ЮСТ» Александр Боломатов: «Условно говоря, если есть какие-то денежные средства, взысканные с банкрота по судебному решению, например, за какое-то хулиганство, и человек осужден за эту историю и попал под процедуру банкротства, — собственник того, что испортил этот хулиган, возможно, что-то и получит с процедуры банкротства. Но то, что он не получит, — такая задолженность будет списана. Раньше исходили из того, что эта задолженность все равно за ним сохранится, и с этим сделать ничего нельзя. С одной стороны, это может быть связано с определенной несправедливостью, но, с другой стороны, это позволяет ему в дальнейшем не бесконечно прятаться в этой ситуации, а заниматься какой-то коммерческой деятельностью: открывать счета в банках, действовать как экономический субъект.

Пока этого нет, он не сможет открывать счета, то есть он будет вынужден везде расплачиваться наличными деньгами. По-человечески получить какие-то деньги в рамках такой нормальной «белой» экономики он не может, на него моментально будет обращено взыскание, и в этом смысле это, конечно, хуже. А в данном случае списание задолженности даст ему возможность опять открывать счета, действовать самостоятельно, то есть это такая определенная реабилитация экономическая».

За прошлый год в России признали банкротами почти 500 тыс. человек.

Анна Никитина