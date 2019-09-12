Банкротство разрулило самую дорогую аварию на Урале

Водитель Lada, который врезался в Rolls-Royce, объявил себя банкротом. Житель Челябинска Владислав Кантемиров несколько лет пытался возместить ущерб за аварию, ежемесячно отдавая половину зарплаты, но теперь подал заявление в суд с просьбой объявить себя банкротом. Он должен был выплатить 3 млн руб. местному миллиардеру, которого суд признал пострадавшим. Как виновник ДТП пытался собрать сумму? Что с ним будет теперь? Об этом Иван Якунин.

Грустная, по сути, история напоминает анекдот. Мастер Челябинского трубопрокатного завода Владислав Кантемиров на ВАЗ-2114 проехал перекресток на красный сигнал светофора. И на полной скорости влетел в бок черного Rolls-Royce Phantom, стоимостью 20 млн руб. Владельцем автомобиля оказался металлург Александр Аристов, который в момент аварии был на пассажирском сидении. Обошлось без серьезных травм. Суд обязал рабочего компенсировать стоимость ремонта. Кантемиров схватился за голову: у него зарплата 40 тыс. рублей, из которых 10 тыс. он платит дочери как алименты. Кантемиров даже хотел продать почку.

Миллиардер сначала смилостивился и вроде хотел отозвать претензии. Но потом передумал: «Это же преступник. Этот человек может убить. Это преступник за рулем, вооруженный автомобилем. Он не извинился, он не понимает, что происходит. У него даже права не забрали. Материальную ответственность и юридическую он должен понести, как иначе?»

За несчастного водителя ВАЗа вступились местные жители. Стали всем городом собирать ему сумму для компенсации, но тот отказался от денег — мол, сам виноват. Тогда неожиданно за простого рабочего вступилась «Единая Россия». Член президиума партии Сергей Неверов пообещал лично помочь деньгами. Но это продолжалось недолго, рассказал “Ъ FM” депутат: «Я ему помогал в погашении этой суммы до совершеннолетия его дочери.

Но все дело в том, что в период после Владислав сделал еще одно правонарушение: был задержан в нетрезвом виде на автомобиле и лишен водительских прав»

В общем, за три года Кантемиров смог отдать потерпевшему только 300 тыс. руб., то есть 10% от всей суммы. После заявления о банкротстве суд попробует продать его имущество. Если у него жилье единственное, то отнять его не могут по закону, а долг просто спишут.

Несмотря на резонанс, это довольно частая история. Старший партнер коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры» Александр Добровинский рассказал, что у него был точно такой же случай, и не один: «Человек был не из Челябинска, а из Узбекистана, таксист. Он врезался в наш Rolls-Royce, большой Phantom, 1,7 млн руб., — он должен был, и, конечно, не мог заплатить. Он, в общем, исчез, а компания, в которой он был таксистом, все выплачивает сама. Один раз у меня, кстати, был случай, когда в Rolls-Royce въехала машина с пьяными девушками, а в них еще въехал таксист. Около 2 млн руб. Их страховка не работала, они должны были выплачивать сами».

На Rolls-Royce, в который врезался житель Челябинска, бизнесмен Аристов каско не оформлял. А страховщик виновника покрыл только 400 тыс. И хотя суд всячески помогал рабочему, давая отсрочки и снижая сумму выплат, долговая нагрузка все-таки оказалась непосильной. Владелец иномарки свои деньги так и не получил. Проигравшими остались все. Так что здесь все просто — не надо врезаться в Rolls-Royce.

Недавно в Москве на месте владельца дорогой иномарки оказался «Мосгортранс»: житель столицы Алексей Потемкин врезался в трамвай. Его ремонт стоил 36 тыс. руб. Но суд пришел к выводу, что в результате аварии подвижной состав потерял товарную стоимость, и обязал ответчика выплатить «Мосгортрансу» внушительную компенсацию — 1,5 млн руб. Машину Потемкину пришлось продать.