Процедура банкротства уходит от сложностей

Россиянам могут предложить упрощенную схему личного банкротства. Законопроект внес в Госдуму глава комитета по вопросам собственности Николай Николаев. Он предлагает сделать процедуру бесплатной и обойтись вообще без обращения в суд. Правда, льготными условиями сможет воспользоваться не каждый. Размер обязательств перед кредиторами ограничен суммой в полмиллиона рублей.

Каким еще критериям должен соответствовать должник, чтобы стать банкротом в упрощенном порядке? Подробности — в справке “Ъ FM”.

В законопроекте указаны пять обязательных параметров, которые должны быть соблюдены для доступа к упрощенному банкротству. Во-первых, человек должен быть безработным или иметь доход ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи. Сумма в каждом регионе страны своя. Такое финансовое положение должно сохраняться на протяжении трех месяцев. Во-вторых, у гражданина не должно быть имущества, на которое может быть обращено взыскание. В-третьих, за последние три месяца на банковских счетах должника не может находиться более 50 тыс. руб. В-четвертых, кандидат в банкроты не должен иметь неснятую или непогашенную судимость за совершение экономического преступления, в том числе за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества. Пятое условие — гражданин ранее не признавался банкротом.

Возможность объявлять себя банкротами появилась у россиян четыре года назад. Сейчас законом предусмотрена фиксированная сумма для запуска дела о банкротстве — 25 тыс. руб. Кроме того, заявитель оплачивает еще множество процедур и услуг. В Госдуме называют минимальную сумму общих расходов потенциального банкрота — около 100 тыс. руб. Как недавно заявлял министр экономического развития Максим Орешкин, планка еще выше — 200 тыс. В случае с малоимущими должниками все эти траты арбитражные управляющие должны взять на себя, считает автор идеи, глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев:

«Мы предлагаем, чтобы эту процедуру сопровождали арбитражные управляющие, члены саморегулируемых организаций. Затраты бы покрывались за счет централизованного фонда, который бы формировался с их помощью. Это механизм, который работает во многих странах. Он подразумевает, что часть этих платежей получается из прибыли участников рынка и идет на покрытие расходов по решению проблем самых неимущих — тех людей, которые находятся в самых сложных ситуациях. Конечно, одно из условий состоит в том, что человек ранее не должен был быть банкротом.

То есть у нас нет цели растить, что называется, “профессиональных должников”.

Банкротство — это не индульгенция, поэтому упрощенную процедуру можно будет пройти только один раз, и понятно, что мы тем не менее оставляем за кредиторами право подать в суд».

Авторы законопроекта предлагают саморегулируемым организациям арбитражных управляющих отчислять в общий фонд по 15 тыс. руб. ежемесячно. Сейчас таких организаций в стране 48. Этого фонда не хватит на всех потенциальных банкротов, подсчитал глава правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский: «Если за процедуру банкротства гражданин не платит, а из этого фонда арбитражному управляющему выплачивается 3 тыс. руб., пусть еще до 2 тыс. — это расходы на процедуру, значит, одного взноса хватит на три процедуры в месяц. Сегодня у нас возбуждается порядка 40 тыс. дел о банкротстве в год. Фонда явно не хватит, а больший размер и взнос за счет арбитражных управляющих невозможен, поскольку это небогатое сословие. Другое дело, что дороговизна процедуры банкротства связана с тем, что она занимает от девяти месяцев до года, то есть требует достаточно приличной подготовки и помощи профессионала — вот куда тратятся деньги».

Ранее упростить процедуру личного банкротства предложили и в правительстве. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что сейчас траты должника излишне раздуты из-за множества посредников. Все можно сделать проще и дешевле. Орешкин предложил ограничить платежи суммой в 10 тыс. руб.

Светлана Белова