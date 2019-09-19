Ломбарды довели до «гильотины»

Региональная ассоциация ломбардов (РАЛ) вывесила 18 сентября отчет о проведенном на прошлой неделе всероссийском мастер-классе. Оказалось, что главный вопрос, который беспокоит участников рынка, прост — выживание. Он стал настолько актуальным, что ломбарды решили предложить ЦБ некий аналог модной сейчас «правовой гильотины». Предложения еще разрабатываются, но должны затронуть «самые болезненные точки отрасли, снижение давления на которые улучшит положение данного сектора российского бизнеса».

Точек этих у ломбардов достаточно. По данным самого ЦБ, представленным на мероприятии, ломбардов, ведущих реальную деятельность в России, насчитывается не более 3 тыс., что в два-три раза меньше, чем еще несколько лет назад. «Кредитный портфель ломбардного рынка, единственного из всех финансовых организаций, почти не растет»,— отмечается в материалах ассоциации. На конец второго квартала он оценивался в 36 млрд руб., что в масштабах российских финорганизаций — сущие копейки. И это в условиях, когда ломбард — самый доступный инструмент быстрого кредитования для граждан.

Причина стагнации, утверждают сами игроки «в стремлении довести сегмент до блеска». Этот довольно молодой с точки зрения надзора рынок и правда выглядит несколько зарегулированным. «У ломбардов всегда был залоговый билет — бланк отчетности. Сначала к нему добавили дублирующий договор займа, а затем и кассовый чек. Клиенты просто не понимают, зачем им этот ворох бумаг»,— жалуется один из участников рынка.

Однако, по его словам, ломбарды вынуждены выполнять требования, «поскольку ЦБ проводит проверки». Не менее насущная тема — необходимость инкассации. Предполагалось, что она будет отменена хотя бы частично, но обсуждение идет с 2014 года, а ситуация не меняется. В результате рентабельность отрасли не превышает 4% и часть рынка уже ушла в тень, превратившись в скупки и комиссионки. Другие компании и вовсе сменили сферу интересов. Участники рынка прогнозируют довольно быструю смерть сегмента, пытаясь спастись через «гильотину».

До сих пор ни в одном сегменте, подконтрольном ЦБ, не было столь откровенно негативной консолидированной оценки роли регулятора. И банкиры, и микрофинансисты, и профучастники рынка ценных бумаг периодически пытаются избежать ужесточения регулирования, обращаясь к ЦБ с различными инициативами. Но столь масштабных предложений по отмене регулирования никто еще не делал.

Услышит ли регулятор крик ломбардов о помощи, мы узнаем совсем скоро. Уже 19 сентября в ЦБ состоится экспертный совет с участниками этого рынка, где они представят свои предложения и получат первую реакцию.