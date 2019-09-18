Ущерб кировских аграриев от летних дождей составил 44 млн рублей

В Кировской области из-за переувлажнения почвы в июле-августе погибло около 5 тыс. га сельскохозяйственных культур в девяти муниципальных районах, сообщает пресс-служба правительства региона. Также из-за обильных дождей погибло около 3 тыс. т сена. Всего пострадало 37 хозяйств, совокупный ущерб оценивается в 44,4 млн руб.

Региональный минсельхозпрод планирует направить документы для оценки ущерба сельхозпроизводителей в Минсельхоз РФ.

Напомним, речь идет о Кильмезском, Афанасьевском, Унинском, Шабалинском, Нагорском, Слободском, Свечинском, Фаленском и Зуевском районах, где был введен режим ЧС. Там количество осадков достигло 170% месячной нормы при условиях пониженной температуры воздуха.

Анастасия Еремина