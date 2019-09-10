В районах Кировской области из-за дождей введен режим чрезвычайной ситуации

К началу сентября в девяти районах Кировской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за переувлажнения почвы в результате дождливой погоды. Об этом ТАСС сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Котлячков.

Режим ЧС действует на территории Кильмезского, Афанасьевского, Унинского, Шабалинского, Нагорского, Слободского, Свечинского, Фаленского и Зуевского районов. Общая площадь пострадавших и погибших посевов сельхозкультур составляет 3 тыс. га (всего было засеяно 305 тыс. га яровых), повреждено также около 2 тыс. т сена (планируется заготовить более 200 тыс. т). Материальный ущерб составляет около 20 млн руб.

«Ситуация будет рассмотрена на ближайшем заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности области»,– сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе регионального правительства. Тогда же будет принято решение о мерах по устранению ЧС и ее последствий.

Анастасия Еремина