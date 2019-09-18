Amazon запустила стриминговый сервис с качеством HD

Американская корпорация Amazon запустила улучшенную версию своего стримингового сервиса Amazon Music HD, сообщает The Verge. Новый сервис предоставляет возможность слушать песни в более высоком качестве, чем у стандартной версии. Стоимость подписки составляет $14,99, что меньше, чем у схожего сервиса Tidal ($19,99).
В Amazon утверждают, что в каталоге свыше 50 млн песен высокого качества, а также «миллионы» песен в наивысшем качестве Ultra HD. Amazon будет предоставлять песни в формате FLAC без потерь, в отличие от Tidal, который использует формат MQA.
СМИ сообщали о возможном запуске стримингового сервиса еще в апреле.
Amazon Music является одним из самых популярных стриминговых сервисов с более чем 32 млн подписчиков. Крупнейшим остается Spotify со 100 млн пользователей.
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