ФАС не поддержала запрет продажи алкоголя в небольших кафе в домах

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) считают, что запрет на продажу алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах, уничтожит малые форматы торговли. Законопроект о новых ограничениях на продажу спиртного подготовила группа депутатов Госдумы от «Единой России». В правительстве инициативу «концептуально» поддержали.

Начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин заявил «РИА Новости», что проект закона в ведомство пока не поступал. Он убежден, что нужно разработать стандарты деятельности предприятий общественного питания, а не бороться с «точками псевдообщепита». По словам представителя ФАС, «10–20 кв. м — это не кафе».

«Уничтожение малых форматов торговли в многоквартирных домах, когда иногда и мест-то других для магазинов поблизости нет,— это недальновидный шаг. Такие действия уничтожают малый торговый бизнес, усиливают позиции сетевого ритейла, снижают доступность для населения товаров первой необходимости. Такие шаги надо делать очень осторожно, советуясь с жителями, малыми предпринимателями. В идеале предлагая малому бизнесу разумные альтернативы»,— уверен господин Мишеловин.

Напомним, авторы проекта закона объяснили его необходимостью обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания. В отзыве правительства (копия есть у “Ъ”) говорится, что ограничения могут привести к закрытию заведений, и ко второму чтению проект закона нужно доработать.

Подробности — в публикации “Ъ” «Не бары, чай».