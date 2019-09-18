США нашли свои интересы в Саудовской Аравии

США готовы к бою: Вашингтон собирается наказать Иран за атаку беспилотников на Саудовскую Аравию. Дональд Трамп определится с ответом в ближайшие дни, заявил американский вице-президент Майкл Пенс. И добавил, что Соединенные Штаты намерены защитить свои интересы и союзников в регионе. Несмотря на то, что ответственность за нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии взяли на себя повстанцы из Йемена, Эр-Рияд и Вашингтон обвиняют в произошедшем Иран. Тегеран подозрения отвергает, но заявляет, что готов к войне. Возможен ли вооруженный конфликт в регионе? И какими будут последствия для России? Разбирался Григорий Колганов.

Похоже на традицию американских президентов — в преддверии новой избирательной кампании затевать маленькую победоносную войну. Так было в 2003-м, когда Джордж Буш-младший вторгся в Ирак, и в 2011-м, когда Барак Обама поучаствовал в ливийской операции. У Дональда Трампа рейтинги сейчас не самые высокие, а потому его можно заподозрить в желании поднять их таким способом. Но американский политолог, директор программы Центра налоговой и инвестиционной политики Вашингтона Ариэль Коэн приводит другие резоны. Впрочем, он признает, что вероятность военного конфликта с Ираном действительно велика: «Принцип такой: агрессор не может быть безнаказан. Никто не хочет наземной операции. У Соединенных Штатов большое преимущество в воздухе, на море. Это в основном будут удары с воздуха. Под угрозой окажется иранский нефтеналивной терминал на острове, откуда уходит практически вся иранская нефть и, возможно, порт Бендар-Аббас — очень важный для Ирана».

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Такому развитию событий наверняка обрадуются американские нефтяники и производители оружия — традиционные спонсоры республиканцев на выборах. Но для самих Соединенных Штатов и тем более для арабского мира в горячем конфликте Вашингтона с Тегераном хорошего мало, предупреждает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников. Ирану есть, чем ответить на агрессию, продолжает эксперт: «Сразу под удар ставится Ормузский пролив, возобновляется танкерная война. Иран ответит мгновенно — он к этому готов давно, еще с августа или даже с июля. Американские военные суда, которые находятся сейчас в Персидском заливе, будут подвержены торпедным атакам.

У Ирана имеется возможность нанесения ракетных ударов по удаленным объектам свыше 1 тыс. км по военным американским структурам на территории Восточной Африки, в том же Персидском заливе».

Ормузский пролив — едва ли не единственный морской путь нефти и газа из Персидского залива в Западную Европу, Японию и США. Если там начнутся проблемы, в конфликт окажутся втянуты остальные крупные региональные игроки. А еще несложно предположить, что при серьезных перебоях с поставками энергоносителей цены на сырье взлетят до $100. И если для добывающих стран вроде России это хорошо, то для мира в целом — не очень, рассуждает начальник управления аналитических исследований инвесткомпании «Универ Капитал» Дмитрий Александров: «Мы видели, что может произойти в микромасштабе в понедельник, когда резкий всплеск нефти сопровождался довольно сильными продажами по фондовым рынкам. Если будет война, то это более серьезные продажи в условиях, когда и так рынки балансируют на грани. Могут просто начаться не очень контролируемые продажи на фоне “Брексита”.

Это означает начало полномасштабного экономического кризиса с угрозой глобальной рецессии».

Собеседники “Ъ FM” отмечают, что меньше всего в конфликте США с Ираном заинтересована Саудовская Аравия, хоть она и обвиняет Тегеран в нападении. Но экспорт ее не пострадал, а добыча, как заявляет Эр-Рияд, восстановится в октябре. Интересно, удастся ли саудовцам уговорить американских союзников обойтись без резких движений?

18 сентября запланирован визит госсекретаря США Майка Помпео в Саудовскую Аравию. Как уточняется в пресс-релизе Госдепартамента, он должен встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом и обсудить нападение на нефтяные объекты Королевства, а также координацию действий по противостоянию иранской агрессии.