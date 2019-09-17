Боевой подъем

Атака дронов на нефтяные комплексы Саудовской Аравии привела к резкому росту цен на нефть и снижению аппетита к риску у международных инвесторов. Валюты развивающихся стран ослабли к доллару на 0,5–1%, ведущие мировые индексы снизились в пределах 1%. Но в выигрыше оказались российские активы — рубль укрепился к доллару на 0,6%, а акции нефтекомпаний подорожали на 3–4,8%. Если Саудовская Аравия не сможет оперативно восстановить добычу, курс доллара может опуститься до уровня 62 руб./$, ожидают эксперты.

Рост цен на нефть на фоне атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие комплексы Саудовской Аравии (см. “Ъ” от 16 сентября) положительно сказался на российском валютном рынке. В начале торговой сессии 16 сентября курс доллара на Московской бирже обвалился на 75 коп., до 63,58 руб./$ — минимального значения с 31 июля. Курс евро опускался до 70,29 руб./ €, что на 88 коп. ниже закрытия минувшей пятницы. По итогам основной сессии курс доллара остановился возле 63,98 руб./$, курс евро закрылся на 70,42 руб./€.

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В результате рубль оказался лидером роста среди валют развивающихся стран. По данным Bloomberg, по отношению к доллару рубль укрепился на 0,6%. Большинство валют развивающихся стран снизились на 0,5–1% из-за общего снижения аппетита инвесторов к риску. Представители США обвинили Иран в причастности к инциденту, что усилила опасения эскалации конфликта в регионе.

«Взрывы объектов нефтяной инфраструктуры, а также возможные их последствия способствуют дальнейшему росту неопределенности и ослаблению валют развивающихся стран»,— отмечает старший экономист банка «ФК Открытие» Максим Петроневич.

Аномальное поведение рубля связано с ростом цен на нефть. По данным Reuters, в ходе торгов стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent поднималась почти на 20%, до $71,95 за баррель, а в 19:15 мск стабилизировалась возле уровня $67,5 за баррель. Управляющий инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen Владимир Веденеев объясняет сдержанную реакцию российского рынка уверенностью инвесторов, что перебои с добычей в Саудовской Аравии — временное явление. Об этом косвенно свидетельствует и то, что декабрьский фьючерсный контракт на поставку нефти Brent торгуется на 2% дешевле ноябрьского. «Рынки интересуют в первую очередь поставки сырой нефти из региона Персидского залива, а накопленных запасов нефти там достаточно, чтобы потребители во всем мире не испытывали дефицита углеводородов в течение примерно месяца»,— отмечает гендиректор УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев. Частично нивелирует эффект растущих цен действующее в России бюджетное правило. «Минфин скупает дополнительные объемы валюты, которые приходят в страну по текущему счету, снижая зависимость курса рубля от динамики цен на нефть»,— отмечает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

Сильнее подъем цен на нефть повлиял на российский рынок акций. По итогам торгов индекс Московской биржи вырос на 1,5%, до 2834,32 пункта. Индекс РТС прибавил почти 2%, до 1396,09 пункта. Ведущие азиатские индексы по итогам торгов выросли на 0,2–1,8%, европейские потеряли 0,6–0,7%, американские открылись снижением в пределах 0,6%. Локомитивом на российском рынке выступили акции ЛУКОЙЛа и «Роснефти», которые выросли за день на 3,4% и 4,8%.

Дальнейшая динамика во многом зависит от развития ситуации на Ближнем Востоке. «После того как будут закрыты короткие позиции во фьючерсах и появится ясность в объемах предложения нефти на рынке, произойдет стабилизация котировок и появятся скорректированные оценки будущего баланса спроса и предложения»,— считает Александр Лосев. По оценкам Кирилла Соколова, если Саудовская Аравия восстановит добычу в течение нескольких недель, а до тех пор будет компенсировать недостающие объемы из резервов, цена Brent останется в районе $60–65 за баррель. При таком развитии он ждет курс рубля к доллару в диапазоне 63–65 руб./$. Если королевству не удастся полностью восстановить добычу, уточняет эксперт, цены Brent могут закрепиться выше $70 за баррель, а курс доллара — устремиться к уровню 62 руб./$.

Виталий Гайдаев