«Власти США пока показывают кулаки»

США собираются защитить себя и союзников в Персидском заливе, заявил вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс, добавив, что «США готовы к бою». В ночь на 14 сентября беспилотники атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии. США обвинили в произошедшем Иран, Тегеран эти заявления опроверг. Возможны ли военные действия в Персидском заливе? Председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов считает, что говорить о вооруженном конфликте пока рано.

— Что означает заявление Майка Пенса? Не повторится ли история с Пхеньяном и Каракасом?

— Нет, Пхеньян и Каракас — это две абсолютно разные истории, не имеющие ничего общего друг с другом. Я думаю, что это заявление пока надо рассматривать в контексте раздумий администрации США, потому что не реагировать она не может, все-таки предыдущие инциденты в регионе, например, атаки на танкеры не наносили такого урона. Здесь американская сторона абсолютна уверена, что это иранская операция. Честно говоря, есть подозрения, что сами по себе йеменские повстанцы едва ли такое могут сделать. Кроме того, это оказывает очень большое влияние на мировой рынок. Но как именно должны реагировать Соединенные Штаты, пока неясно. Во-первых, никто не представляет себе, как вести полноценную войну с Ираном, во-вторых, Трамп уже неоднократно показывал себя как принципиальный противник такого рода действий. Я думаю, что пока власти только показывают кулаки, это не означает, что будут какие-то действия.

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— В Саудовскую Аравию едет госсекретарь США, который, естественно, будет обсуждать эту тему. Как это может сказаться на развитии событий? Будет ли рассматриваться военное решение вопроса?

— Обсуждаться это, конечно, будет. В Эр-Рияде, равно как и в рядом расположенном Иерусалиме, только и ищут хороший повод, чтобы толкнуть Соединенные Штаты к серьезным действиям против Ирана, хотя Трамп не раз показывал, что Саудовская Аравия и Израиль являются его ключевыми, опорными партнерами и союзниками на Ближнем Востоке. Все-таки мне кажется, что, если речь зайдет о полномасштабной военной операции, американский президент на это не пойдет. Тем более сейчас, когда фактически началась избирательная кампания, а его сторонники прекрасно знают, что он категорически против военных операций.

Беседовал Петр Косенко