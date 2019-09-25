Производим диагностику

Накануне зимнего периода необходимо провести комплексную диагностику автомобиля с проверкой основных узлов, системы отопления и климат-контроля.

Стоимость диагностики в массовом сегменте может составить в среднем 2,5–4,5 тыс. руб. Рекомендуется как минимум провести детальный осмотр поверхности кузова на предмет наличия дефектов и сколов. При обнаружении желательно устранить обнаруженные дефекты покрытия, так как даже небольшой, но глубокий скол под воздействием реагентов превратится в очаг коррозии приличных размеров. Необходимо также провести дополнительную антикоррозионную обработку автомобиля. Операция несложная, производится в течение четырех-шести часов, а ее стоимость в среднем колеблется в пределах 6–10 тыс. руб. Также перед зимним периодом рекомендуется проверить состояние водительского коврика, так как часто в нем образуется сквозное отверстие под каблуком. Стоит заменить текстильные ковры на прорезиненные, цена за комплект может составить 2,5–5 тыс. руб.

Павел Соломкин, директор по сервису «Авилон Hyundai»