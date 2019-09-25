Готовим аккумулятор

Аккумулятор — это, пожалуй, первое, что потребует вашего внимания в наступающем зимнем автомобильном сезоне.

В холода уровень его заряда падает, а стартеру становится тяжелее прокручивать мотор. В общем, мощности аккумулятора может не хватить для уверенного пуска двигателя в морозы. Для начала стоить очистить клеммы от окислов и замерить напряжение батареи. По результатам проверки оценить состояние аккумулятора и при необходимости заменить его, не дожидаясь проблем. Выбирать лучше, ориентируясь не на известность бренда, а на результаты тестов, которые периодически проводят автомобильные издания. Разумеется, покупать надо батарею такой же емкости, полярности и размера. Для подстраховки нелишним будет запастись проводами для «прикуривания», ведь разрядить можно и абсолютно новый аккумулятор — например, случайно оставив включенными габариты. Приличные провода — рассчитанные на большой ток — стоят всего 750–1200 руб. Ну и еще предмет заботы в канун зимы — щетки стеклоочистителей.

«Дворники» — это фактически расходный материал, и их в любом случае лучше заменить на свежие, ведь работы зимой им предстоит много (цена — 400–800 руб.). В зависимости от потребностей можно купить обычные стандартные щетки или специальные «зимние», каркас которых заключен в резиновый чехол и практически не подвержен обледенению во время снегопада, а можно выбрать даже щетки с электроподогревом — только надо помнить, что для них потребуется проводка и подключение к бортовой сети (1,5 тыс. руб.).

Денис Голосюк, технический директор агрегатора служб эвакуации и техпомощи МЭТР