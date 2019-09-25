Меняем масло

Одним из важнейших пунктов подготовки к зимней эксплуатации автомобиля является замена моторного масла.

Важной характеристикой, на которую обязательно нужно ориентироваться при подборе зимнего варианта, является вязкость. Для эффективной работы двигателя внутреннего сгорания в зимнее время моторное масло должно быть достаточно жидким, чтобы обеспечить легкий старт холодного мотора, и достаточно густое для обеспечения устойчивой масляной пленки между трущимися деталями при эксплуатации. Для оценки упомянутых выше условий применяется так называемый индекс вязкости. Он определяет стабильность работы масла при перепадах температур и зависит от скорости его разжижения. Чем выше индекс, тем медленнее разжижается масло. Например, синтетические масла имеют индекс вязкости от 140 до 170, в то время как минеральные — от 110 до 135.

Прежде всего при выборе моторного масла необходимо руководствоваться рекомендациями завода-изготовителя, которые изложены в руководстве по эксплуатации автомобилей. Например, большинство автомобилистов, эксплуатирующих автомобили Toyota и Lexus, используют фирменные моторные масла Toyota.

К другим примерам современных моторных масел относятся Castrol Turbo — применяется для турбированных дизелей BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen или «Газпромнефть Premium» — качественное и доступное по цене масло на синтетической основе, которое хорошо сохраняет свои характеристики при широком диапазоне температур эксплуатации.

Что касается ценового диапазона, то, например, масло Toyota 5w30 5 л класса качества SM/SN можно приобрести в розницу у официального дилера за 4385 руб., масло 5w40 5 л класса SM/SN обойдется в 3288 руб. При этом покупатель гарантированно защищен от подделок, которые достаточно широко распространены на рынке сервисного обслуживания автомобилей. Моторное масло Castrol Edge Turbo Diesel 0W-30, 4 л класса SN обойдется в 4110 руб. в официальном интернет-магазине Castrol. Gazpromneft Premium N 5W-30 4 л класса API SN в интернет-магазине можно приобрести за 1236 руб.

Александр Лихачев, заместитель директора департамента послепродажного обслуживания группы компаний «Бизнес кар»