Цена бесплатных денег

Все чаще в России рекламируются покупки товаров в рассрочку, картами рассрочки и даже рассрочки по средствам на кредитной карте. Некоторые банки пошли дальше — обещают кредиты фактически под 0%. Но банки не благотворительные организации, на каждой подобной «рассрочке» они заработают. Тем не менее знание условий и механизмов рассрочек позволит вам бесплатно (или почти бесплатно) пользоваться деньгами кредитных организаций.

Рассрочки банков на покупки товаров впервые начали появляться в Латинской Америке 40–50 лет назад. Сейчас в той же Бразилии более 60% жителей покупают товары в рассрочку. В крупных торговых сетях Израиля карты рассрочки формируют около 25% объема покупок. В Турции доля оборота по картам рассрочки в общем обороте по кредитным картам составляет 35%. Даже в США, где традиционно очень популярны кредитные карты, более 54% онлайн-покупателей предпочтут рассрочку бесплатной доставке и бонусам. Российские банки сегодня не менее активно привлекают клиентов возможностями пользоваться средствами без уплаты или с возвратом процентов, предлагая различные механизмы использования «бесплатных денег». Рассмотрим основные.

Как рассрочка становится кредитом

Одним из наиболее распространенных кредитных продуктов без переплаты для клиента являются POS-кредиты на приобретение того или иного товара в магазинах, преимущественно электроники, одежды, ювелирных украшений. Однако на самом деле такие кредиты не являются бесплатными сами по себе, просто проценты банку платит не покупатель.

Работает это следующим образом. В магазине «А» стоит холодильник за 100 тыс. руб. некоего производителя «В» (бренд в данном случае важен), и он плохо продается. Чтобы стимулировать продажи, магазин может либо установить на него скидку и продать условно за 80 тыс. руб., либо продать его в рассрочку за те же 100 тыс. руб., где 20 тыс. руб. будет комиссия банку, 10 тыс. руб. из которой заплатит производитель «В» и 10 тыс. руб. магазин «А». Производителю это выгодно, так как он может поставить новый товар вместо залежавшегося, магазину — шанс увеличить продажи. Однако в самом графике платежей у клиента по подобному кредиту либо все 20 тыс. руб. в виде процентов банку, либо часть суммы процентов будет отражена как проценты для клиента банка, часть — для магазина.

Реальная ставка по подобным кредитам крайне низкая. Участники рынка сообщают, что она может составлять несколько процентов для надежных заемщиков. По словам директора департамента POS-кредитования банка «Восточный» Валентина Федчина, рассрочку, как правило, оформляют более качественные для банка клиенты, поэтому и просрочка по данным видам продукта значительно ниже, чем по традиционным процентным кредитам. Кроме того, низкая ставка по кредиту позволяет банку закладывать небольшие резервы, получать потенциального качественного заемщика, наличие же договоренностей с торговой точкой позволяют банку гарантированно увеличивать оборот в данном магазине.

То есть подобные кредиты могут быть выгодны всем сторонам, особенно если интересующий клиента условный холодильник продается в магазине в рассрочку за ту же сумму, что и без рассрочки. Однако необходимо помнить, что, хотя подобный кредит и называется рассрочкой, он влияет на долговую нагрузку.

И потому если вы планируете оформлять, скажем, ипотеку, автокредит или кредит на крупную сумму, то с такой «рассрочкой» лучше распрощаться до подачи заявки.

«Активное и аккуратное использование рассрочек улучшает кредитную историю»,— подчеркивает Валентин Федчин.

Впрочем, будьте внимательны! В каждой бочке меда есть и ложка дегтя, как, например, навязывание банком дополнительных платных услуг.

Рассрочка по карте

Карта рассрочки — это, по сути, тот же POS-кредит, но на карте. Подобные предложения появились сравнительно недавно, в конце 2016 года. Эти карты позволяют клиентам покупать товары в партнерской сети магазинов в рассрочку на срок от 1 до 12 месяцев. При этом если при покупке товара в рассрочку по POS-кредиту в магазине порой бывают два ценника — покупка в рассрочку и покупка живыми деньгами, то при покупке в рассрочку цена одинакова вне зависимости от способа оплаты. Естественно, тут для кредитной истории крайне важно вовремя вносить платежи (впрочем, как и при оформлении рассрочки в магазине).

«У карт рассрочки значительно шире сфера применения, чем у стандартных кредитов,— подчеркивает коммерческий директор проекта "Совесть" Дмитрий Соколов.— Сегодня они покрывают 90% повседневных нужд человека, включая продуктовые магазины и кафе, АЗС и такси, путешествия, книги, товары для дома, даже агрегаторы скидок и образование». Существенным отличием карт рассрочки от тех же POS-кредитов является то, что покупки по картам рассрочки можно делать неограниченное количество раз в рамках своего денежного лимита, без оформления каких-либо дополнительных документов.

По словам начальника управления разработки карточных продуктов ХКФ-банка Ольги Третьяк, для клиента оформление карты рассрочки схоже с получением кредитной карты в банке — подается заявка, банк ее рассматривает, устанавливает лимит, который зависит от платежеспособности клиента. Например, по карте «Свобода» лимит может составлять от 10 тыс. до 300 тыс. руб., сообщила она.

Деньги в пределах лимита клиент тратит на любые покупки в партнерской сети банка или вне ее (если такая функция предусмотрена картой). «Здесь все действует как классическая рассрочка: клиент оплачивает покупку, сумма которой делится на равные платежи в зависимости от срока рассрочки»,— поясняет Ольга Третьяк.

Эксперты указывают, что ритейлеры уже наблюдают положительный эффект, средний чек покупки по картам рассрочки превышает обычный. Например, по карте «Совесть» в сегменте детских товаров он выше на 185%, электроники — на 90%, одежды и обуви — на 85%, ювелирных изделий — на 75%. Рост партнерской сети у банков также подтверждает полезность продукта для бизнеса.

Сравнение карт рассрочки «Халва» (Совкомбанк) «Свобода» (ХКФ-банк) «Совесть» (Киви-банк) Количество партнеров Более 170 тыс. Более 60 тыс. Более 50 тыс. Период рассрочки До 12 мес. До 12 мес. До 12 мес. Кредитный лимит До 350 тыс. До 300 тыс. До 300 тыс. Покупки вне сети партнеров Есть (комиссия по покупке кредитными средствами от 1 тыс. руб.— 1,9% от суммы + 290 руб.) Есть Есть (платно — 499 руб. в мес.) Рассрочка вне партнерской сети 2 мес. До 51 дня 3 мес. Возможность платить собственными средствами Есть Нет Есть Штраф за просрочку Штраф 590 руб. + до 2% от задолженности + 19% годовых Штраф 590 руб. + до 34,8% годовых Штраф 699 руб. Неустойка при выходе за период рассрочки 10% Стоимость обслуживания. мес 99 руб. При соблюдении условий бесплатно Бесплатно (СМС 99 руб. в мес.) Бесплатно Бонусы и кэшбэк Кэшбэк 1–2% (до 6% при оплате смартфоном). Процент на остаток своих средств 5,5–7% Нет Кэшбэк до 10% при покупках у партнеров при участии в программе лояльности открыть таблицу в новом окне

В большинстве своем владельцы карт рассрочки пользуются ими достаточно аккуратно и редко выходят на просрочку, но ситуация может измениться. По словам президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, на сегодняшний день просрочка по картам рассрочки сопоставима с просрочкам по кредитным картам и варьируется в пределах 10–15%. Как рассказал господин Мехтиев, потребитель карты рассрочки в период выхода продукта на рынок был несколько отличен от пользователя кредитной карты. Это было заметно по платежеспособности клиентов и отражалось на доле дефолтов в целом. До недавних пор это были люди, умеющие рассчитывать свой бюджет, люди, желающие сэкономить, нацеленные вернуть деньги за купленные товар. Карта для них была способом сэкономить на процентах и за счет скидок, указывает эксперт. «Однако с массовым развитием продукта портфель клиента перетерпел изменения — картой рассрочки начали пользоваться для закрытия ежедневных нужд наравне с кредитной картой. Как следствие, падает качество клиента, и возрастают риски дефолта одновременно с тем, как продукт становится не способом сэкономить, а купить необходимое»,— указывает Эльман Мехтиев.

При несоблюдении условий использования продукта при покупке у партнера карта рассрочки становится обычной кредитной картой.

Кредитка с рассрочкой

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В настоящее время ряд банков предлагают клиентам рассрочку на покупки на действующей кредитной карте. По сути, это даже не отдельный продукт, а опция, которую может подключить клиент банка, если видит, что не укладывается в льготный период без начисления процентов (грейс-период). Например, подобную услугу предлагают своим клиентам банк «Русский стандарт» и Тинькофф-банк. По словам исполнительного директора кредитно-карточного бизнеса банка «Русский стандарт» Ростислава Яныкина, рассрочку можно оформить на срок до 24 месяцев в любой момент, для этого не нужно обращаться в банк, получать дополнительное одобрение лимита, опцию можно подключить самостоятельно в мобильном банке, интернет-банке или же по горячей линии.

По его словам, в рассрочку можно перевести любые покупки по кредитной карте, включая онлайн-покупки в интернет-магазинах России и за рубежом.

Рассрочки на кредитке бывают двух типов. Первая — это уже знакомая нам рассрочка от партнеров банка. Она предоставляется на условиях продавца товара, потому сумма рассрочки и срок, на который она предоставляется, зависит от самого продавца. Обычно это рассрочка на небольшую сумму и на небольшой срок (3–6 месяцев). «За оформление такой услуги с клиента не взимается никаких комиссий и плат, а также процентов за пользование кредитных средств»,— указывает Ростислав Яныкин. Второй тип — рассрочку предоставляет сам банк в пределах лимита по кредитной карте, и тут рассрочка может быть как бесплатной, так и с комиссией. «Размер комиссии зависит от суммы и срока рассрочки,— поясняет господин Яныкин.— При этом расходы на рассрочку за комиссию все равно будут значительно ниже, чем при использовании других вариантов кредитования».

Беспроцентный кредит

Новый тренд на рынке и, по сути, пока еще темная лошадка — обещание банка вернуть проценты по кредиту после полного погашения. К примеру, Совкомбанк обещает своим клиентам вернуть проценты по кредиту полностью.

В интернете по подобному продукту немало не самых позитивных клиентских отзывов, что, скорее всего, говорит о том, что многим данный продукт пока непонятен.

Рассрочка по кредитке в цифрах Читать далее

Для возврата средств необходимо соблюдение ряда условий. Одно из них — наличие и активное использование карты рассрочки «Халва». Согласно размещенной на сайте банка информации, необходимо по данной карте совершать не менее пяти покупок на общую сумму от 10 тыс. руб. в месяц. Причем для бесплатного пользования «Халвой», чтобы она не превратилась в обычную кредитную карту, потребуется совершать покупки только у партнеров программы.

Кроме того, рассчитывающие на возврат процентов от банка должны подключить две платные услуги: «Гарантия минимальной ставки» и «Финансовая защита». Услуга «Гарантия минимальной ставки» обойдется клиенту 3,6–6,9% от суммы кредита, стоимость услуги «Финансовая защита» зависит от суммы и срока страхования. Например, при кредите на 200–300 тыс. на 24 месяца она будет составлять 13,2% от кредитного лимита. Так как банк обещает вернуть клиенту только проценты, но не плату за дополнительные опции, то и выходит: при том же кредите в 200–300 тыс. руб. клиент в любом случае заплатит кредитной организации 13,2% + 3,6% = 16,8%.

Но и это не все. Могут быть и дополнительные условия по кредитам, по которым предусмотрен возврат процентов. Например, возврат процентов по кредиту банк обещает произвести лишь в том случае, если за весь срок клиент ни разу не просрочит платеж, хотя бы на один день, и не будет досрочного погашения.

При этом для кредитов, попадающих под программу по возврату процентов, могут быть особые условия использования. Например, по кредиту «Супер плюс» Совкомбанка есть понятие целевого и нецелевого использования средств, целевое — расходование 80% и более от суммы кредита на безналичные операции в течение 25 дней с даты заключения договора. И от того, насколько целевым является расходование средств, зависит ставка по кредиту.

При этом весь срок действия кредита клиент также будет платить проценты банку, и при малейшем нарушении право на возврат процентов будет утрачено. Сколько денег было возвращено клиентам, в банке пока не раскрывают. Как отметили в пресс-службе банка, уже сейчас огромное число клиентов соответствуют условиям программы, но, так как акция стартовала совсем недавно, итоговых показателей возврата процентов пока нет. Средний срок потребительского кредита в банке составляет два с половиной года, поэтому примерно через год-полтора банк обещает сделать выводы о результатах новой программы.

Варвара Никишина

Дмитрий Соколов:: Советы по использованию карты рассрочки Чтобы пользоваться картой рассрочки без процентов, важно помнить следующие правила: 1. По разным типам расходов разная рассрочка. Например, путешествия — 4–6 месяцев, электроника — до 3–4 месяцев, кафе — 1–3 месяца, продукты — 1 месяц. 2. Механизм платежа везде разный. В одних банках это конец месяца, в других — дата заключения договора. 3. При просрочке будет и штраф, и проценты на остаток (10–36% годовых), деньги могут не зачислиться день в день, поэтому важно переводить деньги по рассрочке заблаговременно. Обратите внимание на то, что будет, если вы пропустите платеж или не сможете вернуть. 4. СМС-информирование в ряде банков платное. Этот фактор важно учитывать.