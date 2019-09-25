Рассрочка по кредитке в цифрах

К примеру, вы покупаете пылесос или стиральную машину за 20 тыс. руб. по своей кредитной карте, на которой есть услуга рассрочки. При оформлении такой покупки в рассрочку на три месяца общая сумма покупки делится на три равные части, и к сумме платежа за первый месяц добавляется комиссия за оформление рассрочки. Она рассчитывается в зависимости от срока и суммы операции.

Скажем, платеж за первый месяц составит 7266 руб. (сумма платежа — 6667 руб. и сумма комиссии — 599 руб.), а в последующие два месяца вы заплатите по 6667 руб. А поскольку на карте предусмотрен и грейс-период, во время которого можно не платить проценты, то получается, что у вас есть почти пять месяцев на возврат денег банку.

Если оформить эту же покупку по кредитной карте 21,9% (нижняя граница средних ставок по рынку), то сумма переплаты за три месяца с учетом грейс-периода в 55 дней составит 744 руб. Ежемесячный платеж будет 6914 руб.