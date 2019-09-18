Минстрой РФ одобрил замену застройщика нижегородских ЖК «Ренессанс» и «Парус»

Комиссия Минстроя РФ одобрила возможность передачи обязательств застройщика ООО «Волго-Вятская строительная компания» (ВВСК) по достройке двух проблемных жилых комплексов в Нижнем Новгороде – «Ренессанс» и «Парус» – компании «Добрострой». Новый подрядчик может выйти на площадки осенью этого года, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Мы выходим на завершающую стадию решения вопроса одного из самых старых нижегородских долгостроев. После вынесения соответствующего определения суда приложим все усилия для того, чтобы новый застройщик вышел на достройку жилых домов осенью этого года»,– сообщил глава нижегородского минстроя Сергей Морозов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик “Добрострой”» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в марте 2019 года с уставным капиталом в 1 млн руб. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. Директором является Александр Мартынов, собственником – Николай Бровкин.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, готовность ЖК «Парус» составляет около 19 %, на достройку блока гостиницы и жилого дома необходимо 940,8 млн руб. Готовность ЖК «Ренессанс» оценивается в 31%, на достройку потребуется около 440 млн руб. Рыночная стоимость обоих недостроев по состоянию на 10 июля 2019 года оценена в 214 млн руб. и 260 млн руб. соответственно. Дольщиками двух ЖК являются 42 человека, достроить дома планируется к концу 2020 года.

Напомним, строительство ЖК «Парус» на площади Сенной и ЖК «Ренессанс» на пересечении улиц Славянской и Тверской остановилось в 2014 году в том числе из-за конфликтов между акционерами ВВСК. Компания была признана банкротом летом 2017 года. В нанесении 200 млн руб. имущественного ущерба дольщикам ВВСК обвиняют совладельца ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергея Дегтярева, но сам он вину не признает.

Анастасия Еремина