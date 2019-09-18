Объявлен конкурс на первый этап реконструкции СКК «Петербургский»

АО «Стройтрансгаз» объявило конкурс на первый этап реконструкции СКК «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге. Закупка путем запроса предложений размещена на торговой площадке «Газпромбанка». Начальная цена закупки не называется, сообщает «Фонтанка.ру». Издание уточняет, что заявки от участников торгов на торговой площадке «Газпромбанка» ждут до 26 сентября. Победителя назовут в ноябре. В рамках первого этапа предусмотрен разбор крыши, несущих конструкций, трибун и демонтажные работы на территории подземного этажа.

Напомним, что в июне вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов на полях ПМЭФ-2019 заявлял, что конкурс на реконструкцию СКК «Петербургский» будет объявлен летом текущего года. Общая стоимость проекта, по его словам, составляет не менее 20 млрд руб. При этом в августе председатель городского комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев сообщил, что «в принципе Градсовет согласился с возможностью сноса этого здания и строительством нового на этом месте, но архитектура нового должна быть петербургской».