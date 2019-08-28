Градсовет Петербурга согласился с демонтажом СКК «в принципе»

За последние месяцы Градостроительный совет Санкт-Петербурга не возвращался к проекту реконструкции СКК «Петербургский» и пока не планирует рассмотрения новых эскизов. Об этом в среду, 28 августа, сообщил председатель городского комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев.

По его словам, «с проектом СКК сейчас тишина». «В принципе Градсовет согласился с возможностью сноса этого здания и строительством нового на этом месте, но архитектура нового должна быть петербургской. Она, конечно, не должна копировать построенное»,— цитирует господина Григорьева «Интерфакс».

При этом глава КГА подчеркнул, что авторы обязательно должны будут представить новый проект на рассмотрение Градсовета, однако пока неизвестно, когда именно это произойдет.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Градостроительный совет Петербурга отклонил несколько предыдущих проектов реконструкции СКК. В последний раз судьба здания и его внешний вид обсуждались в начале декабря прошлого года.