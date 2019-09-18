Нетаньяху: Израиль нуждается в сильном правительстве

Премьер министр Израиля и глава правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил, что страна «нуждается в сильном, стабильном, сионистском правительстве». Выступая перед своими сторонниками в Тель-Авиве спустя несколько часов после того, как стали известны результаты экзитполов состоявшихся во вторник досрочных выборов в Кнессет, он отметил, что «не будет правительства, полагающегося на антисионистские арабские партии».

По данным израильских телеканалов, партия «Ликуд» набирает примерно 31 голос. Ее главный соперник — центристский блок «Кахоль-Лаван» — 32. При этом ни одна из партий не может пока сформировать парламентскую коалицию в 61 депутата из 120.

Переговоры с возможными союзниками уже начались. Главный вопрос, чью сторону займет лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман. По данным экзитполов, у него примерно 8-10 голосов. Пока он настаивает на создании правительства национального единства, в которое войдут «Ликуд», «Кахоль-Лаван» и «Наш дом — Израиль». На третьем месте по числу мест в Кнессете может стать «Объединенный арабский список» — у него, согласно опросам, около 13-15 мест. Лидер списка Айман Уде дал понять, что готов войти в коалицию с «Кахоль-Лаван».

«Предвыборная кампания была как никогда трудной», --подчеркнул господин Нетаньяху. Во время речи он заметно нервничал, но при этом продолжал убеждать своих потенциальных союзников по коалиции, а также соперников, что никто не справится с должностью премьер-министра лучше него. Премьер-министр напомнил о том, что достиг Израиль во время его премьерства и что ждет страну впереди. В первую очередь, речь идет о намерении президента США опубликовать план палестино-израильского урегулирования. «Государство Израиль находится в историческом моменте времени. Перед нами открываются огромные возможности, в тоже время мы сталкиваемся с серьезными вызовами», — отметил премьер-министр. При этом господин Нетаньяху дал понять, что нужно дождаться окончательных результатов выборов, так как любой голос может изменить расклад сил. Об этом говорили и в других партиях.

Лидер «Кахоль-Лаван» (главный соперник «Ликуда»), экс-глава генштаба Армии Израиля Бени Ганц выступил перед своими сторонниками примерно за час до премьер-министра и был осторожен. «Похоже, что Нетаньяху провалил свою задачу. Более миллиона решили сказать "нет"подстрекательству и внутреннему разделению и сказать "да" единству,"нет" коррупции и "да" чистоте рук», — сказал он и добавил, что «Кахоль-Лаван» «остается главной и центральной силой в израильском политическом пространстве». При этом и он и другие лидеры блока подчеркнули, что работа еще не закончена, продолжается подсчет голосов.

Подробнее о повторных выборах — в публикации “Ъ” «Израильские партии сдают экзамен по русскому».

Марианна Беленькая, Тель-Авив