По данным экзит-полов, Нетаньяху не получил коалицию в парламенте Израиля

Правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху может набрать 33 из 120 мест в Кнессете, ее главный соперник центристский блок «Кахоль-Лаван» — 34 места. Таковы данные экзит-полов 12-го израильского телеканала. Другие каналы говорят, что обе политические силы получили по 32 мандата.

Впрочем, для Израиля важно не только количество голосов, полученное той или иной партией, но и возможность сплотить вокруг себя коалицию из 61 парламентария. Главный вопрос: сможет ли премьер-министр Израиля исправить результаты выборов в Кнессет, которые прошли только полгода назад. От этого зависит, останется ли он на своем посту.

Напомним, что по результатам прошедших в апреле выборов Биньямину Нетаньяху не хватило ровно одного мандата. Основным препятствием стал отказ партии «Наш дом Израиль» (НДИ) Авигдора Либермана войти в правительство господина Нетаньяху вместе с религиозными партиями. В итоге это привело ко вторым досрочным выборам в течение полугода.

В этот раз, согласно экзит-полам, правый лагерь во главе с Биньямином Нетаньяху пока может рассчитывать только на 54 мандата. Центристско-левый лагерь во главе с «Кахоль-Лаван» — на 58 мандатов. Третьей политической силой в израильском парламенте с 10–11 мандатами становится «Объединенный арабский список», с которым ни правый, ни левый лагеря не хотят вступать в коалицию. «Наш дом Израиль» может рассчитывать на восемь-десять мандатов, что почти два раза улучшает ее результаты по сравнению с выборами в апреле. Если данные экзит-полов подтвердятся, то именно Авигдор Либерман будет решать, кто станет премьер-министром Израиля. В штабе «Ликуд» напоминают, что в истории Израиля уже не раз было, что данные экзитполов не совпадали с окончательными результатами.

Голосование проходило с 7:00 до 22:00 (местное время совпадает с московским). Весь день политики призывали граждан страны прийти на избирательные участки. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, всего проголосовать пришли 69,4% избирателей, что на 2,4% больше, чем на выборах в апреле.

Для многих израильтян голосование за «Кахоль-Лаван» стало своеобразным протестом против длительного премьерства Биньямина Нетаньяху. Он занимает свой пост без перерыва уже десять лет. «Мы выбираем перемены»,— говорили “Ъ” израильтяне, отдавшие голоса за центристский блок. Многие предпочли бы проголосовать за другие партии, но боялись, что они не пройдут в Кнессет. Часть голосов, отданных Авигдору Либерману, также были знаком протеста против Биньямина Нетаньяху. Впрочем, НДИ не исключает вхождения в коалицию вместе с действующим премьер-министром на тех же условиях, что ставила в апреле. При этом в Израиле немало тех, кто не видит альтернативы действующему премьеру и считает его одним из самых сильных руководителей государства за последнее время.

К утру среды в Израиле уже должно быть подсчитано 95% голосов, окончательные результаты объявят в четверг. С учетом того что для формирования коалиции важен буквально каждый голос, расклад сил после подведения официальных итогов выборов неизвестен.

Подробнее о повторных выборах — в публикации “Ъ” «Израильские партии сдают экзамен по русскому».

Марианна Беленькая, Тель-Авив