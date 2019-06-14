Вашингтон увидел след Тегерана в Оманском заливе

Америка защитит мировую торговлю, заявил госсекретарь США Майк Помпео, комментируя нападение на два танкера в Оманском заливе. Ответственность за подрыв судов он возложил на Иран и спрогнозировал, что атаки продолжатся. В Тегеране обвинения уже опровергли. Кто все же стоит за атаками? И кому выгодна эскалация конфликта в регионе? Разбирался Александр Рассохин.

С моменты инцидента в Оманском заливе прошли сутки, но многие вопросы так и остаются без ответов. Известно, что норвежский танкер с грузом нафты двигался из Объединенных Арабских Эмиратов в Тайвань, японский с метанолом — из Саудовской Аравии в Сингапур. На первом судне взрывы прогремели в 6 и 9 часов утра, на втором — в 7. На помощь морякам пришло иранское судно, а также американский эсминец.

Что это было? Выстрел торпед? Либо сработали мины? Информация СМИ противоречива, и черных пятен в этой истории остается предостаточно, констатирует обозреватель «Ъ» Марианна Беленькая: «Никто, слава богу, не пострадал. 44 человека с обоих танкеров эвакуированы. Среди них 11 россиян, как сообщило посольство, десять мужчин и одна женщина. Представители японской компании говорят, что они даже не сразу начали эвакуацию, не сразу разобрались после первой атаки. Факт — был взрыв, и был пожар. Норвежская компания по горячим следам отказалась называть это нападением, сказала, что пока общалась с экипажем. Японская компания говорит об атаках напрямую, не скрываясь, но, опять же, неизвестно, что это за атаки».

Что известно об инциденте в Оманском заливе Читать далее

Вашингтон поспешил обвинить в произошедшем Тегеран, как и месяц назад, когда подобная атака произошла у берегов Арабских Эмиратов. Тогда пострадали четыре танкера. Но самое главное, что такие атаки могут быть продолжены, подчеркнул накануне госсекретарь США Майкл Помпео. Но какой смысл Тегерану совершать такие диверсии?

Из-за американских санкций экспорт иранской нефти упал до минимума, экономическая ситуация усугубляется. Поэтому единственный вариант — показать остальному миру, что если эмбарго будут продолжаться, то танкеры через Персидский и Оманский залив ходить не будут. А ведь именно через этот район на мировой рынок поступает 40% нефти, напоминает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович: «Если дальше продолжат загонять в угол санкциями, то он может перекрыть судоходство в Ормузском проливе, создав угрозу для всевозможных танкеров, идущих из арабских стран Персидского залива. Но, конечно, он бы не хотел, чтобы весь мир на него пальцем показывал — видите, это Иран перекрыл. Он бы хотел возможную ответственность переложить на кого-то еще, например, на каких-то непонятных арабские наемники, которые против Ирана действуют».

Еще после первых атак в середине мая США обещали предоставить доказательства вины Тегерана, но до сих пор свет их не увидел. В докладе Совбеза ООН говорилось, что диверсию совершил «государственный субъект». Кто под этим подразумевался, не уточнялось. В самом Тегеране обвинения Вашингтона отрицают и заявляют, что атака на японский танкер подозрительно совпала с первым в истории визитом в страну премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Поэтому, по другой версии, атаку на танкеры организовали сами Соединенные Штаты, либо противники Ирана в регионе — Саудовская Аравия и Израиль, чтобы дискредитировать Тегеран и усилить давление на страну, предполагает профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Дружиловский: «Направить ненависть на Иран не только стран Персидского залива, а и Западной Европы, которая огромное количество нефти получает именно отсюда. Поэтому я не исключаю, что это просто провокация со стороны тех стран, которые заинтересованы в том, чтобы нагнетать обстановку вокруг Ирана. Надо искать, кому это выгодно.

Ирану это невыгодно точно — это создаст новую волну антииранского ажиотажа не только в Персидском заливе, а повсюду».

Единственное, что определенно известно — на фоне этих событий цены на нефть растут. Уже в четверг на Нью-Йоркской бирже они поднялись более чем на 3%. Можно только гадать, что будет, если ситуация дойдет до вооруженного конфликта.

Норвежские власти рекомендовали своим судам не приближаться к территориальным водам Ирана. При этом в российском МИДе предостерегли от поспешных выводов. «Мы наблюдаем в последнее время усиливающуюся кампанию политико-психологического и военного давления на Иран», — заявил замглавы министерства Сергей Рябков. Сейчас цена на нефть Brent колеблется вблизи отметки $62 за баррель.