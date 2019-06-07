Сказал, как обрезал

В Соликамске суд отправил в СИЗО депутата заксобрания Пермского края Илью Кузьмина. Он обвиняется в заведомо ложном доносе, сопряженном с фальсификацией доказательств. Ранее депутат заявил, что неизвестный стрелял в него из обреза, но он чудом остался жив. Задержанный по подозрению в покушении на убийство Эдуард Мельников сначала написал явку с повинной, но затем заявил, что «покушение» было срежиссировано. Как считает следствие, покушение на себя депутат инсценировал ради повышения общественного имиджа. Источники говорят, что в деле есть и «технические» доказательства. Илья Кузьмин вины не признает и считает дело политически мотивированным.



Соликамский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения депутату Законодательного собрания Пермского края Илье Кузьмину. Он отправлен под стражу до 25 июля. Господин Кузьмин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления и соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения). В минувшую среду вечером господин Кузьмин был задержан в Соликамске следователем Первого отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю. Дело в отношении депутата, который является спецсубъектом уголовного процесса, было возбуждено руководителем следственного управления.

Расследование касается заявления Ильи Кузьмина в правоохранительные органы о том, что в феврале на него было совершено покушение. Кроме того, на своей страничке в facebook он рассказал, что неизвестный мужчина стрелял в него во дворе одного из домов в Соликамске. По версии депутата, вечером 24 февраля ему позвонила незнакомая женщина и предложила встретиться для обсуждения купли-продажи недвижимости. «Когда я вышел из машины, в 10–15 метрах от меня стоял мужчина крепкого телосложения. Он повернулся, и я увидел, что в руках он держит обрез»,— рассказывал в феврале “Ъ-Прикамье” господин Кузьмин. По словам депутата, он прыгнул в сторону, после чего услышал выстрел, а когда поскользнулся и начал падать на землю,— другой. В этот момент он почувствовал, как по капюшону словно «дунуло ветром». В соцсети народный избранник разместил фото «простреленного» капюшона.

В итоге следственными органами СКР было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Сам Илья Кузьмин заявил, что происшествие связано с его политической деятельностью. Он был признан потерпевшим по делу. Вскоре по подозрению в совершении этого преступления был задержан местный житель Эдуард Мельников. Сначала задержанный написал явку с повинной, но пояснил, что хотел лишь напугать депутата. Решением суда он был отправлен под стражу. Уже в СИЗО господин Мельников заявил, что договорился с депутатом о том, что все произошедшее постановка, поучаствовать в «покушении» ему предложил сам господин Кузьмин. Он же передал «киллеру» сим-карту, с которой его знакомая и сделала звонок.

Сам Илья Кузьмин продолжал утверждать, что покушение было совершено реально, и заявил, что пройдет психофизиологическое исследование («детектор лжи»). Позже в публичном доступе появилось фото заключения, из которого следовало, что он не лжет. Впрочем, исследование проводилось не в рамках расследования уголовного дела, поэтому, как утверждают собеседники “Ъ-Прикамье”, процессуальной силы оно не имеет. При этом он настаивал, что господин Мельников действовал не один, и просил следствие найти организаторов.

Илья Кузьмин проходит проверку на полиграфе

Как говорят знакомые с ситуацией источники, в рамках расследования было назначено множество экспертиз, в том числе баллистическая, запрошены данные о билинге мобильных телефонов фигурантов расследования. Кроме того, силовики тщательно изучали «судьбу и жизнь» сим-карты, с которой был сделан звонок. Оперативным сопровождением дела занимались сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД и УФСБ по Пермскому краю. По данным собеседников, в том, что покушение было инсценировкой, правоохранители убедились около двух месяцев назад. «То есть речь идет не только о свидетельских показаниях, есть еще и объективные доказательства»,— пояснил собеседник “Ъ-Прикамье”.

Ряд источников утверждает, что господин Кузьмин будто бы пытался через партийных чиновников выйти на руководство СКР. В итоге было решено, что, находясь на свободе, он может оказать противодействие следствию.

Из уголовного дела в отношении господина Мельникова был выделен материал по господину Кузьмину, а 4 июня было возбуждено и уголовное дело в отношении него. Как говорится в официальном сообщении СКР, с целью повышения своего общественного имиджа депутат решил инсценировать покушение. Для реализации задуманного, обещая денежное вознаграждение, он привлек к организации инсценировки свою знакомую, которая из своего круга общения подыскала 30-летнего мужчину и 29-летнюю женщину для непосредственного совершения задуманного. Что касается Эдуарда Мельникова, его подруги и знакомой депутата, им инкриминировано пособничество в совершении этого преступления.

Депутат вину не признал. В ходе рассмотрения ходатайства судом он и его защитник просили избрать ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Речь шла о залоге или домашнем аресте. Сам господин Кузьмин на оглашении решения попросил суд дать ему слово и прокомментировал дело для единственной съемочной группы, присутствовавшей на заседании,— от телекомпании «Соль ТВ».

Обвиняемый заявил, что дело в отношении него политически мотивированное, а сам он является оппозиционным депутатом, и следствие относится к нему предвзято. Депутат еще раз отметил, что не признает вину и надеется, что правоохранительные органы разберутся в этом деле.

Дмитрий Астахов