Ванна довела до скандала

Советник губернатора Ульяновской области Светлана Опенышева опубликовала снимок из отпуска, которым сначала разозлила соцсети, а потом и своего начальника Сергея Морозова. Глава области попросил провести служебную проверку и отстранить ее от работы. Что так не понравилось властям? Об этом — Виктория Феофанова.

Светлану Опенышеву уже прозвали «ульяновской Пэрис Хилтон» и новой «блондинкой в шоколаде». Отпуск она провела в пятизвездочном отеле на айзербайджанском курорте Нафталан и имела неосторожность выложить в Instagram свою фотографию во время экзотической спа-процедуры: на снимках 55-летняя чиновница лежит в ванне с густой коричневой жидкостью. «Много шоколада не бывает»,— написала Опенышева.

На самом деле чиновница купалась не в шоколаде, а в нафталановой нефти — она лечебная. Но пользователям было все равно — Опенышеву обвинили в хвастовстве, рассказывает корреспондент “Ъ” в Ульяновске Сергей Титов: «Плохо, что она не пояснила, где на самом деле находится. Создалось впечатление, что чиновница действительно купается в шоколаде. Пошел шум, эту реакцию увидел губернатор. В результате, как мне сообщили источники, когда Светлана Опенышева встречалась с губернатором, тот подтвердил, что намерен ее уволить».

Когда фотографии увидел губернатор Сергей Морозов, он назвал их «чудачеством». «Я многим подписываю разрешения на отпуск за рубежом, но нельзя так кичиться своим достатком. Нужно жить скромнее»,— сделал вывод глава региона и поручил провести служебную проверку и уволить Опенышеву.

Сама госслужащая не ответила на звонок “Ъ FM”. Она уже удалила нашумевшие фотографии со странице в Instagram, которая, к слову, вообще была закрытой, и опубликовала пост в Facebook с извинениями. По ее словам, у нее не было намерения кого-то обидеть, она лишь хотела рассказать о недорогом отдыхе в Азербайджане, но «видимо, выбрала неподходящую форму».

Цены там действительно не самые высокие — ночь в отеле, где останавливалась Опенышева, с трехразовым питанием стоит 10 тыс. руб. В целом чиновница это может себе позволить — согласно декларации за прошлый год, она заработала 2 млн руб. Но публикация в соцсетях была ошибкой, считает политолог Михаил Карягин: «После пенсионной реформы в обществе достаточно чувствительное отношение к любым проявлениям социального неравенства. Да, там не было брошено какого-то ярко выраженного вызова, это просто неудачная фотография.

Но с точки зрения обычного человека все это выглядит не очень хорошо.

То же самое можно сказать и Любови Соболь, которая выложила видео, как она едет на кабриолете. Даже сторонников оппозиции это раздражает».

За Опенышеву вступились многие общественные деятели. Эколог Александр Брагин опубликовал свое фото в ванне с нефтью. Поддержала ее и Ксения Собчак, когда-то принимавшая участие в шоу «Блондинка в шоколаде». Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев, который знает Светлану Опенышеву больше десяти лет, считает, что чиновница ничего предосудительного не сделала: «Она выросла в Димитровграде — это маленький депрессивный провинциальный город, где нет ни нафталана, ни моря. Да, Светлана Опенышева сделала карьеру, но она по-прежнему готова удивляться самым простым вещам — например, ванне с нефтью. История искусственно раздута. Это говорит об одном — у высокого начальства есть большое желание сделать намек чиновникам: если у тебя упал рейтинг, кого-нибудь уволь. То есть носить часы за десятки тысяч долларов, покупать яхты, строить замки можно, а принимать ванну в азербайджанском санатории по весьма разумной цене нельзя».

Как главу минтруда Саратовской области уволили за высказывания «о макарошках» Читать далее

Официально Светлана Опенышева находится в отпуске до 19 сентября.

Сергей Морозов уже увольнял чиновников за неосмотрительное поведение. В 2013 году губернатор отстранил от работы Татьяну Мурдасову, которая тогда занимала пост регионального министра культуры. Поводом стало ее высказывание в адрес журналиста — когда репортер попросил ее дать комментарий и включил камеру без предупреждения, чиновница в шутку сказала: «Он все снимает, засранец». Губернатор юмора не понял.