В Ульяновской области чиновницу хотят уволить за юмор с «шоколадной ванной»

Директора ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий» Ульяновской области Светлану Опенышеву могут уволить за ее пост в Instagram. На минувшей неделе Светлана Опенышева, находясь в отпуске, разместила в Instagram (закрытый аккаунт, 1806 подписчиков) селфи, на котором она проходит процедуру в нафталановой (нефтяной) ванне в отеле Garabag Resort & Spa в Азербайджане (город Нафталан). Подпись под фото была: «Много шоколада не бывает». Поскольку иных пояснений не было, многие восприняли юмор буквально, после чего фото с подписью распространилось уже по открытым соцсетям с нелестными комментариями.

В Ульяновской области советника губернатора Светлану Опенышеву уволят за селфи в ванне с нефтью (на самом деле да). Губернатор решил, что это «чудачества» и вообще чиновникам «скромнее нужно жить»https://t.co/n81Xv6Ny0q pic.twitter.com/8GpNVJXvXj — Новости от 66.RU. Здесь все всё понимают (@66ru) September 17, 2019

В понедельник, 16 сентября, на аппаратном совещании губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сказал, что «посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой», заметив, что «нужно жить более скромно» и «нельзя так кичиться своим достатком», в связи с чем он решил «провести служебную проверку и уволить Опенышеву». Комиссия управления госслужбы и кадров совместно с контрольным управлением администрации губернатора 17 сентября приступила к проверке обстоятельств публикации.

Госпожа Опенышева занимала различные должности в региональной власти — от руководителя администрации губернатора до зампреда регионального правительства и министра информационных технологий.

В беседе с “Ъ” госпожа Опенышева от комментариев отказалась, заметив, что «губернатор уже все сказал». По информации источников “Ъ”, Светлана Опенышева разговаривала лично с Сергеем Морозовым, но он ответил, что своих намерений не изменил.

Как сказали “Ъ” в комиссии, они понимают, что это был юмор чиновницы, «и она чужих денег не тратила», но заметили, что «вопрос в этической стороне, и дальше по материалам комиссии будет делать выводы комиссия по этике».

В регионе это не первый случай увольнения чиновника за юмор. В 2013 году Сергей Морозов уволил регионального министра культуры Татьяну Мурдасову за то, что она, заметив, как знакомый ей журналист, попросивший дать комментарий, включил камеру без предупреждения, в шутку сказала: «Он все снимает, засранец», что тут же стало достоянием интернета. Впрочем, через некоторое время госпожа Мурдасова была назначена руководителем управления ЗАГС, а затем — главой представительства Ульяновской области в Москве.

Сергей Титов, Ульяновск