Лукашенко: конфликт в Донбассе не получится решить без США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт в Донбассе не получится решить без посредничества США.

«Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится»,— сказал господин Лукашенко на встрече с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом (цитата по «РИА Новости»).

По мнению белорусского президента, если у переговорщиков не получается что-то, то необходимо подключать новые силы. Господин Лукашенко считает, что это является азбукой дипломатии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с занимавшим на тот момент пост советника президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что Киев приветствовал бы присоединение Вашингтона к «нормандскому формату».

Господин Зеленский обращался к президенту России Владимиру Путину с предложением привлечь к переговорам Великобританию и США.

Президент Украины настаивает на скорейшем проведении саммита «нормандской четверки». Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что встреча может состояться уже в сентябре. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что следующая встреча в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция и Германия) может пройти уже в октябре в Париже после урегулирования ряда вопросов.

О встрече помощников лидеров «нормандской четверки» — в публикации “Ъ”.