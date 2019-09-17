Замгоссекретаря США заявил о договоренности с Белоруссией о возвращении послов

Минск и Вашингтон договорились вернуть своих послов в Белоруссию и США после десятилетнего перерыва, заявил заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл после встречи в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Белорусский президент заявил о готовности развивать отношения с США.

«Я рад принять участие в объявлении готовности к обмену послами как следующего шага в нормализации наших отношений»,— сказал господин Хейл (цитата по ТАСС).

По словам заместителя госсекретаря США, Вашингтон поддерживает суверенитет и независимость Белоруссии, надеется на политическое развитие в стране и не просит Белоруссию делать выбор между Востоком и Западом. США также готовы обсуждать шаги по ослаблению санкций.

«Будем делать все, чтобы наши отношения развивались,— заявил господин Лукашенко.— Что касается наших с вами отношений, вы очень хорошо знаете и осведомлены о том, что это не единственный сигнал, который мы посылаем руководству США о нормализации отношений».

Напомним, в 2006 году США ввели санкции против некоторых белорусов и белорусских компаний из-за обвинений в нарушении прав человека. После этого Минск и Вашингтон сократили штат посольств, в 2008 году страны отозвали послов. С тех пор миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные.

О том, как в Белоруссию недавно прилетал Джон Болтон, читайте в публикации “Ъ” «США и Белоруссия перелистывают прошлое».