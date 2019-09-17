Путин раскритиковал чиновников за нерасторопность при ликвидации последствий паводков

Президент России Владимир Путин назвал работу чиновников по ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке нерасторопной. По его словам, это касается как темпов обследования жилья, составления списков пострадавших и оказания им помощи, так и определения объемов федеральной поддержки.

«Пока, судя по поступающей информации, на региональном и местном уровнях работа по ликвидации последствий паводков ведется не всегда расторопно и адекватно проблемам, с которыми сталкиваются граждане»,— сказал господин Путин (цитата по «Интерфаксу»). Владимир Путин заявил, что пик паводка остался позади, а опыт наводнения 2013 года помог избежать трагических последствий.

Работу национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России он назвал эффективной. Однако теперь нужно обеспечить пострадавшим поддержку и проинформировать о правах и положенных выплатах с возможностью быстро их получить, особенно с учетом наступающих холодов, подчеркнул глава государства. «Пока это далеко, к сожалению, не всегда происходит. Люди до сих пор сталкиваются с черствостью и формализмом — с худшими и, к сожалению, весьма распространенными чертами нашей бюрократии»,— заявил президент.

Напомним, с 29 июля в Хабаровском крае сохраняется режим ЧС регионального характера. В Комсомольске-на-Амуре подтоплены 992 приусадебных участка и 454 подвала. В двух пунктах временного размещения остаются 42 человека. Сообщалось, что уровень реки Амур в районе Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре начал снижаться. Гидрологи отмечают, что уровень реки будет падать медленно: вода может уходить вплоть до середины октября.

Подробнее о спорах в правительстве из-за компенсаций за наводнение — в публикации “Ъ”.