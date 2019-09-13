Уровень Амура у Комсомольска-на Амуре снизился до 825 см

Уровень реки Амур в районе Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре начал снижаться, говорится в сообщении ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Гидрологи отмечают, что уровень реки будет падать медленно, вода может уходить вплоть до середины октября.

По данным регионального МЧС, сегодняшним утром уровень реки у Хабаровска был зафиксирован на отметке 563 см. За сутки уровень снизился на 9 см. У Комсомольска-на-Амуре уровень воды уменьшился до 825 см (на 4 см за сутки).

Правительство региона на своем сайте отметило, что в Комсомольске-на-Амуре остаются подтопленными 992 приусадебных участка, 454 подвала. В двух пунктах временного размещения людей остается 42 человека. «Самая сложная ситуация по-прежнему сохраняется в микрорайоне 66-го квартала, а также в поселках Победы и Парковый. Вода там залила обширные площади, подтопила дворы и улицы»,— говорится в сообщении регионального правительства. Отмечается, что работы продолжаются даже ночью. По словам гидрологов, ниже Комсомольска-на-Амуре, а также в районе Николаевска-на-Амуре к 20-м числам сентября ожидается подъем уровня воды.

Напомним, с 29 июля в Хабаровском крае сохраняется режим ЧС регионального характера. Как ранее заявил губернатор региона Сергей Фургал, в случае реализации худшего сценария из-за наводнения в Хабаровском крае пострадает около 18,5 тыс. человек. Модель худшего сценария создавалась с учетом формирующихся циклонов и бушующих в Тихом океане тайфунов Лекима и Кроса, которые могут оказать влияние на погоду в регионе, если вихри выйдут на континент.

О ситуации с паводками — в материале “Ъ”.